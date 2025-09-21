„Sisters On Wire“ kalėjimo sienas sudrebino naujojo albumo dainomis

Šis vakaras buvo svarbus ne tik pačiai grupei, bet ir klausytojams – pirmą kartą gyvai pristatytas naujasis albumas „Siluetai” bei po skyrybų su buvusiais grupės nariais „Sisters On Wire” atskleidė ir naujus muzikantus, kuriuos publika jau galėjo išvysti ir scenoje grupės vasaros koncertuose.
Albumo pristatymo programoje netrūko netikėtumų. Scenoje kartu su gyva grupe skambėjo ir užburiantys saksofono garsai, netikėtas gimtadienio sveikinimas būgnininkui bei nuo scenos minios siunčiamas mėgstamiausias kokteilis garso režisieriui.
Grupės nariai atviravo, kad jautėsi užtikrintai ir pasirodymas praėjo sklandžiai. „Lipdami į sceną jautėmės pasiruošę ir atlikę namų darbus, tad atsipalaidavę tiesiog mėgavomės akimirka – be streso, be įtampos. Didžiuojamės komanda, kuri nuostabiai padirbėjo ir važiuojam toliau“, – savo mintimis dalijosi Olegas Jerochinas.
