Žalioji vakarienė prie šiaurinio molo: nuo krepšinio iki „Sisters on Wire“ hitų

„Ar kada teko stebėti krepšinio rungtynes, kai atliepdamos ovacijas dėl taiklių krepšininkų metimų suošia ir jūros bangos, o sėkmingus perdavimus ar atkovotus kamuolius palydi žuvėdrų klyksmas? Būtent tokią galimybę šiemet suteiks žalioji vakarienė. Kaip visada abejingų nepaliekanti Lietuvos krepšininkų kova bus nepamirštamo paskutinio šio vasaros penktadienio įžanga – iškart po varžybų į sceną lips grupė „Sisters on Wire“ ir įsups visus mus į gerai žinomų hitų sūkurį. Toks vakaras – vienintelis per visus metus, tad jo praleisti tiesiog negalima“, – sakė Klaipėdos valstybinio uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
KREPŠINIS
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė savo žygį Europos vyrų krepšinio čempionate pradeda jau šią savaitę. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami stebėti antrąsias rinktinės varžybas šiame čempionate – šį penktadienį vyksiančią kovą prieš Juodkalnijos rinktinę.
Transliacija ant jūros kranto prasidės kaip ir numatyta čempionato tvarkaraštyje – 16.30 val.
MUZIKA
Iškart po krepšinio varžybų – apie 18.30 val. – ant scenos lips grupė „Sisters on Wire“ ir kelių tūkstančių susirinkusiųjų minią apglėbs geriausių savo hitų skambesiu.
Po koncerto nesiskirstyti kvies ir vasariškais ritmais pasilikti vilios DJ EGIS.
REGISTRACIJA
Renginys – nemokamas, tačiau registracija yra būtina. Ji vykdoma internetu www.portofklaipeda.lt svetainėje.
Žaliosios vakarienės laukėme birželį, bet kelis dešimtmečius pirmąjį vasaros mėnesį nematyti smarkūs vėjai pakoregavo planus ir žaliąją vakarienę perkėlė į paskutinį vasaros penktadienį. Tiems, kurie jau buvo užsiregistravę į birželio žaliąją vakarienę ir ketina dalyvauti dabar artėjančiame renginyje, iš naujo registruotis nereikia – registracija laikoma galiojančia.
Registracija nėra laikoma staliuko rezervacija. Ji vykdoma organizatoriams siekiant žinoti renginyje dalyvauti planuojančiųjų srautą bei užtikrinti sklandžią vakaro eigą.
APRANGOS KODAS
Jau kelerius metus prie šiaurinio molo Klaipėdos uosto organizuojama vakarienė šiemet velkasi žalią drabužį. Tai yra tarsi simbolis, jog savo žvilgsnius nukreipiame į mūsų planetą ir tai, kokį pėdsaką joje paliekame. Klaipėdos uostas, žinia, pasirinko žaliąjį kursą ir imasi svarbių darbų, mažinančių veiklos poveikį aplinkai ir žmonėms.
Taigi, atvyksiantieji raginami puoštis žaliai, šiai temai pritaikyti savo stalelių dekoracijas ir, žinoma, nepamiršti tvarių sprendimų.
VAKARIENĖ
Organizatorių duomenimis, likus savaitei iki renginio jame dalyvauti ketina ir jau užsiregistravo 7 tūkst. žmonių.
Uosto direkcija, kaip ir kasmet, pasirūpins keliasdešimčia staliukų, tačiau jų tikrai nepakaks tokiam gausiam vakarieniautojų būriui, todėl žmonės kviečiami atsinešti savo stalelius ir kėdes. Jaukiam piknikui puikiai tinka ir pledai ar kiti patiesalai. Pageidautina, kad jie taip pat atitiktų vakarienės spalvinę gamą.
Užkandžiais, gėrimais, indais ir, jei pageidaujama, stalo dekoru svečiai kviečiami pasirūpinti patys.
Tie, kuriems gali prireikti daugiau laiko pasiruošti, prie šiaurinio molo bus laukiami anksčiau prieš renginį. Staliukų zona bus atvira nuo 16 val.
TRANSPORTAS
Vakarienės organizatoriai ragina vengti galimybės įstrigti automobilių spūstyje ir siūlo į renginį atvykti viešuoju transportu, naudotis pavežėjų paslaugomis ar vykstant privačiu automobiliu pasiūlyti laisvas vietas užimti bičiuliams, o galbūt ir rinktis patį žaliausią keliavimo būdą – pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais.
Tuos, kurie atvyks automobiliais, renginio organizatoriai kviečia šias transporto priemones rikiuoti ne tik šiaurinio molo prieigose esančioje stovėjimo aikštelėje.
Bendrovė „Klasco“ atvers savo teritorijos prie šiaurinio molo vartų, tad dalį automobilių bus galima statyti ten (stovėjimas šioje zonoje bus nemokamas).
AUGINTINIAI
Vakarienėje laukiami ir jūsų keturkojai draugai. Paplūdimio zonoje, kurioje vyks renginys, leidžiama lankytis su gyvūnais. Jei jūsų augintinis nebijo garsios muzikos ir didelio būrio žmonių, yra draugiškas ir išauklėtas, jis taip pat kviečiamas.
FOTOGRAFAVIMAS
Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama, tačiau dalintis savo užfiksuotomis akimirkomis organizatoriai kviečia ir vakaro dalyvius. Nuotraukas kviečiame žymėti grotažyme #žaliavakarienė, o gražiausių kadrų autoriai bus apdovanoti. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu skrydžiai dronais yra negalimi. Prašome to paisyti ir nekelti į orą šių įrenginių dėl kitų ir savo pačių saugumo.
PO VAKARIENĖS
Pavakarieniavę renginio dalyviai prašomi išlikti atsakingais ir saugančiais gamtą – nepalikti šiukšlių, kitaip neužteršti gamtos. Renginio teritorijoje stovės atliekų konteineriai.
Tegu mūsų pėdsakai gamtoje nebūna šiukšlės!
