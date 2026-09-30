Seimo kontrolieriai: savivaldybė nepagrįstai apribojo „Loud Fish“ galimybę koncertuoti Vilniuje

Anot jų, savivaldybė savo sprendimą grindė tuo, kad grupė dalį dainų atlieka rusų kalba, o dėl tebesitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą bei visuomenės nuotaikų toks renginys galėtų sulaukti neigiamos visuomenės reakcijos ar pasipriešinimo.
Tačiau Seimo kontrolierių atliktas tyrimas parodė, kad savivaldybės sprendimas nebuvo pagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis apie realią grėsmę viešajai tvarkai.
Taip pat Vilniaus sprendimas buvo grindžiamas keliais gyventojų skundais, žiniasklaidos straipsniais ir komentarais socialiniuose tinkluose, nors savivaldybė neturėjo informacijos apie ankstesniuose grupės pasirodymuose fiksuotus viešosios tvarkos pažeidimus.
Be to, savivaldybės turėtoje informacijoje buvo ne tik neigiamų, bet ir grupę palaikančių gyventojų reakcijų. Vis tik, gavusi pranešimą apie rengiamą koncertą, savivaldybė atsižvelgė tik į neigiamus atsiliepimus.
„Numanoma viešosios tvarkos pažeidimo rizika ar visuomenės priešiškumas nėra pakankamas pagrindas riboti saviraiškos ir susirinkimų laisvę. Tam minėta grėsmė turi būti reali, pagrįsta faktinėmis aplinkybėmis, turi būti vertinamas visas kontekstas, pavyzdžiui, atlikėjų pažiūros, pasirinktas atlikti repertuaras, tikslas, kuriuo siekiama skleidžiant tam tikras idėjas. Esant kokių nors neramumų rizikai, būtent savivaldybei tenka pareiga pasirūpinti viešosios tvarkos užtikrinimu“, – trečiadienį išplatintame pranešime teigė J. Miliuvienė.
Kontrolieriai taip pat pabrėžė, kad rusų kalbos vartojimas savaime nėra pagrindas drausti renginį. Konstitucija draudžia diskriminaciją kalbos pagrindu, o Tautinių mažumų įstatymas garantuoja tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims teisę viešai ir privačiai vartoti savo kalbą.
„Tuo tarpu savivaldybės sprendimas, panašu, buvo siejamas išimtinai su rusų kalbos vartojimu, o ne su renginio turiniu ar jo keliama grėsme. Ypač šį įspūdį sustiprina faktas, kad prieš priimdama sprendimą, Vilniaus miesto savivaldybė neįvertino galimybių užtikrinti viešąją tvarką kitomis priemonėmis, su organizatoriumi neaptarė galimų papildomų saugumo priemonių“, – sakė A. Radčenko.
Kontrolieriai atkreipė dėmesį, kad planuotas „Loud Fish“ repertuaras buvo daugiakalbis – be rusų ir lietuvių kalbų, grupė ketino atlikti lenkų, ukrainiečių ir baltarusių kūrinius. Taip pat nebuvo įvertinta, kad tarp atlikėjų yra viešai ir nedviprasmiškai Rusijos agresiją prieš Ukrainą pasmerkusių asmenų.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Vilniaus savivaldybės teisės aktuose nepakankamai aiškiai reglamentuota, kaip turi būti vertinami pranešimai apie renginius, kuriems nereikalingas savivaldybės leidimas. Juose taip pat nėra aiškių kriterijų, kaip nustatyti ir vertinti galimą „neigiamą visuomenės reakciją ar pasipriešinimą“.
Seimo kontrolieriai skundą pripažino pagrįstu ir konstatavo, kad savivaldybės sprendimas buvo nepakankamai motyvuotas, nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir neatitiko proporcingumo principo.
Savivaldybei rekomenduota ateityje atidžiau vertinti visas aplinkybes, sprendžiant dėl renginių, taip pat pakeisti teisės aktus ir nustatyti aiškią tvarką bei kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama, ar konkretus renginys gali sukelti tokią grėsmę, kad jam būtų galima nepritarti.
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