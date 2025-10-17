 Nusipelniusius vilniečius dar galima nominuoti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimams

2025-10-17 10:08
Pranešimas spaudai

Galbūt pažįstate žmogų, kurio darbai  įkvepia, o drąsa suteikia vilties? Galbūt šalia mūsų gyvena vilniečiai, kurie tyliai daro didelius darbus, įkvepia bendruomenes ir kasdien prisideda prie Vilniaus istorijos kūrimo? Sparčiai artėja kandidatų „Šv. Kristoforo“ apdovanojimams  teikimo pabaiga – kandidatus dar galite siūlyti  iki spalio 17 d.

Nusipelniusius vilniečius dar galima nominuoti „Šv. Kristoforo“ apdovanojimams / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Šis garbingas apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus švietimo ir mokslo, teisėsaugos, kultūros ir meno, sporto, sveikatos, inovacijų ir verslo, aplinkos apsaugos, socialinės gerovės srityse. Taip pat galimos ir kitos vilniečių pasiūlytos nominacijos. Nominuoti labai  paprasta – tereikia užpildyti elektroninę pasiūlymo formą.

Per beveik tris dešimtmečius „Šv. Kristoforo“ apdovanojimas tapo vienu svarbiausių Vilniaus įvertinimų. Miesto globėjo vardo apdovanojimas įteiktas daugiau nei 260 sostinę savo darbais ir pasiekimais garsinančių vilniečių. Tarp apdovanotųjų – menininkai, mokslininkai, verslininkai, sportininkai ir visuomenės veikėjai, savo darbais įnešę neįkainojamą indėlį į Vilniaus istoriją ir ateitį.

„Šv. Kristoforo“ apdovanojimą jau yra pelnę istorikas Alfredas Bumblauskas, prof. habil. dr. Vytautas Jonas Sirvydis, šokio duetas „Low Air“ (Airida Gudaitė-Žakevičienė ir Laurynas Žakevičius), UAB „Tesonet Global“, disko metikas, Paryžiaus vasaros olimpiadoje iškovojęs sidabro medalį Mykolas Alekna, „Maisto bankas“ direktorius Simonas Gurevičius,  pianistė Mūza Rubackytė-Golay, lengvaatletė Airinė Palšytė, režisierius Arūnas Matelis, mados dizaineris Juozas Statkevičius, prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis, dirigentas Modestas Pitrėnas, fotografas Antanas Sutkus, kino režisierė Giedrė Žičkytė, muzikantas Andrius Mamontovas, rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla ir daugybė kitų Vilniui nusipelniusių miestiečių.

