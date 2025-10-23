 Tūkstantis eurų? Vieni paaukotų, kiti – į striptizo klubą

Tūkstantis eurų? Vieni paaukotų, kiti – į striptizo klubą

2025-10-23 05:00
Elena Varnauskaitė (LNK)

Jei kišenėje netikėtai atsirastų tūkstantis eurų, ar juos išleistumėte pramogoms, ar atidėtumėte juodai dienai? Vieni vilniečiai sako, kad pasidalintų su kitais ar paaukotų, kiti – pagaliau nusipirktų seniai svajotą daiktą.

Tūkstantis eurų? Vieni paaukotų, kiti – į striptizo klubą
Tūkstantis eurų? Vieni paaukotų, kiti – į striptizo klubą / Asociatyvi Freepik.com, I. Gelūno / BNS nuotr.

„Turiu tūkstantį eurų – man nereikia“, – šyptelėjo praeivis.

Tuo tarpu kiti sakė, kad pasiliktų sau arba net pasidalintų su kažkuo per pusę. Buvo ir tų, kurie teigė, jog pinigus paaukotų.

„Pusę paaukočiau Ukrainai, o kitą dalį dar kitam dalykui“, – tikino moteris.

Paklausta, ar neatidėtų pinigų juodai dienai, moteris džiūgavo, kad gerumas grįžta atgal.

Dar viena pašnekovė atskleidė, kad papildomus pinigus skirtų sveikatai, o žurnalistei patikslinus, ar vaistams, atsakė, kad nebūtinai. Anot jos, juk sveikata – tai net, pavyzdžiui, dviratis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

O štai gatvėje sutiktas vyras pripažino, kad elgtųsi spontaniškiau.

„Eičiau į striptizo klubą“, – juokėsi jis.

Tuo tarpu jo draugas į netikėtai gautas pajamas žiūrėtų kiek rimčiau.

„Nusipirkčiau naują telefoną“, – atsakė jis.

Kita apklaustoji teigė, kad nusipirktų naujų drabužių, bet juk tūkstančio tekstilei neišleistų, todėl pripažino, kad dalį pasiliktų.

„Reikėtų atidėti, bet ir pati taupau, todėl norėčiau ir paišlaidauti“, – teigė vilnietė.

Reikėtų atidėti, bet ir pati taupau, todėl norėčiau ir paišlaidauti.

Kita mergina atvirai pripažino, kad dosnumas – jos silpnybė.

„Padovanočiau draugui, sau pasilikti neapsimoka. Atsakomybę reikėtų atiduoti kitam“, – juokėsi ji.

Trys gatvėje sutiktos vyresnio amžiaus moterys teigė, kad už papildomą sumą leistų sau išpildyti svajonę ir suorganizuotų kelionę – palepintų save, nes esą pinigus jau taupo ir turi pakankamai.

Panašu, kad vilniečių kišenėse tūkstantis eurų ilgai neužsilaikytų. Vieniems tai būtų proga padėti kitiems, o  kitiems atvirkščiai – pagaliau padovanoti ką nors sau.

Šiame straipsnyje:
tūkstantis eurų
Vilnius
vilniečiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų