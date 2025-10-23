Tūkstantis eurų? Vieni paaukotų, kiti – į striptizo klubą

„Turiu tūkstantį eurų – man nereikia“, – šyptelėjo praeivis.
Tuo tarpu kiti sakė, kad pasiliktų sau arba net pasidalintų su kažkuo per pusę. Buvo ir tų, kurie teigė, jog pinigus paaukotų.
„Pusę paaukočiau Ukrainai, o kitą dalį dar kitam dalykui“, – tikino moteris.
Paklausta, ar neatidėtų pinigų juodai dienai, moteris džiūgavo, kad gerumas grįžta atgal.
Dar viena pašnekovė atskleidė, kad papildomus pinigus skirtų sveikatai, o žurnalistei patikslinus, ar vaistams, atsakė, kad nebūtinai. Anot jos, juk sveikata – tai net, pavyzdžiui, dviratis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O štai gatvėje sutiktas vyras pripažino, kad elgtųsi spontaniškiau.
„Eičiau į striptizo klubą“, – juokėsi jis.
Tuo tarpu jo draugas į netikėtai gautas pajamas žiūrėtų kiek rimčiau.
„Nusipirkčiau naują telefoną“, – atsakė jis.
Kita apklaustoji teigė, kad nusipirktų naujų drabužių, bet juk tūkstančio tekstilei neišleistų, todėl pripažino, kad dalį pasiliktų.
„Reikėtų atidėti, bet ir pati taupau, todėl norėčiau ir paišlaidauti“, – teigė vilnietė.
Kita mergina atvirai pripažino, kad dosnumas – jos silpnybė.
„Padovanočiau draugui, sau pasilikti neapsimoka. Atsakomybę reikėtų atiduoti kitam“, – juokėsi ji.
Trys gatvėje sutiktos vyresnio amžiaus moterys teigė, kad už papildomą sumą leistų sau išpildyti svajonę ir suorganizuotų kelionę – palepintų save, nes esą pinigus jau taupo ir turi pakankamai.
Panašu, kad vilniečių kišenėse tūkstantis eurų ilgai neužsilaikytų. Vieniems tai būtų proga padėti kitiems, o kitiems atvirkščiai – pagaliau padovanoti ką nors sau.
