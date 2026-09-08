 Lietuvoje pirmąkart lankysis vienas žymiausių pasaulio architektų Shigeru Ban

Lietuvoje pirmąkart lankysis vienas žymiausių pasaulio architektų Shigeru Ban

2026-09-08 17:03
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 22 d. Vilniuje viešą paskaitą skaitys vienas ryškiausių šiuolaikinės architektūros kūrėjų, Pritzkerio architektūros premijos laureatas Shigeru Ban. Japonų architektas į architektūrą žvelgia kaip į priemonę padėti žmonėms, patiriantiems stichines nelaimes, konfliktus ir humanitarines krizes.

<span>Lietuvoje pirmąkart lankysis vienas žymiausių pasaulio architektų Shigeru Ban</span>
Lietuvoje pirmąkart lankysis vienas žymiausių pasaulio architektų Shigeru Ban / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Shigeru Ban Lietuvoje lankysis pirmą kartą – jis svečiuosis Vilniaus Gedimino technikos universitete (VILNIUS TECH), kur skaitys pranešimą anglų kalba „Balancing Architectural Works and Social Contributions“. 

Paskaitoje architektas dalinsis daugiau nei trisdešimt metų kaupta patirtimi, aprėpiančia tiek novatoriškos architektūros projektavimą, tiek humanitarinę veiklą. 

Architektas 1995 m. įkūrė nevyriausybinę organizaciją „Voluntary Architects' Network“, padedančią nuo nelaimių nukentėjusiems žmonėms. 

Tais pačiais metais jis tapo Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro konsultantu. Už savo kūrybą ir socialinę veiklą architektas pelnė daugybę tarptautinių apdovanojimų, tarp jų – 2014 m. Pritzkerio architektūros premiją.

Shigeru Ban yra vienas garsiausių architektų pasaulyje: Pompidou-Metz centras Prancūzijoje, Fudžio kalno pasaulio paveldo centras, Oitos prefektūros meno muziejus – tik keli iš daugelio jo sukurtų ir į pasaulio architektūros istoriją įrašytų objektų. 

Popieriniai vamzdžiai, mediena ir architektūra, kurianti atsparias bendruomenes – inovatyvi kūrėjo kryptis, kuri šiuolaikiniame pasaulyje mums visiems itin reikalinga.

Paskaitą organizuoja VILNIUS TECH Architektūros fakulteto bendruomenė kartu su Japonijos ambasada Lietuvoje. Po paskaitos vyks klausimų ir atsakymų sesija.

Paskaita vyks rugsėjo 22 d. 12 val., VILNIUS TECH T2 209 auditorijoje, Trakų g. 1, Vilniuje. Dalyvavimas nemokamas, tačiau apie dalyvavimą prašoma pranešti užpildant šią registracijos formą.

Šiame straipsnyje:
architektūra
Shigeru Ban
Vilnius
Vilnius Tech
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