Į Čiurlionio namus sugrįžta „Pasaulio kino vakarai su režisieriumi Audriumi Stoniu“

Per penkis sezonus „Pasaulio kino vakarai“ tapo M. K. Čiurlionio namų kultūrinės programos dalimi, kviečiančia žiūrovus atrasti pasaulio kino istorijoje svarbius, tačiau ne visada plačiajai auditorijai pažįstamus kūrinius.
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, JAV Kino meno ir mokslo akademijos, vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius „Oskaro“ apdovanojimus, nario, Audriaus Stonio atrenkami filmai atveria skirtingas kino kalbos formas, režisierių pasaulėžiūras ir galimybes į kiną pažvelgti ne tik kaip į pasakojimą, bet ir kaip į savarankišką meno kūrinį.
Išskirtinė šio ciklo dalis – po kiekvienos peržiūros vykstantys gyvi pokalbiai su Audriumi Stoniu. Juose žiūrovai kviečiami dalintis įspūdžiais, kelti klausimus ir kartu ieškoti naujų matyto filmo prasmių.
Taip kino vakarai tampa ne tik galimybe pamatyti išskirtinius filmus, bet ir erdve diskusijoms bei bendriems atradimams.
Šeštojo sezono pradžiai – Franco Piavoli „Nostos: sugrįžimas“
Šių metų sezoną atvers 1989 m. sukurtas italų režisieriaus Franco Piavoli filmas „Nostos: sugrįžimas“ – savita, beveik bežodė Homero „Odisėjos“ interpretacija, kurioje svarbiausiomis pasakojimo priemonėmis tampa vaizdai, garsai ir gamtos ritmas.
„Ką iš tiesų reiškia sugrįžti namo? Ar įmanoma sugrįžti į vietą, kurią karas ir ilgesys jau pavertė atminties vaizdiniu? Franco Piavoli filmas „Nostos: sugrįžimas“ (1989) – laisva, beveik bežodė Homero „Odisėjos“ vizija. Režisierius nepasakoja mito – jis mėgina priartėti prie pasaulio, kuriame mitas dar tik gimsta.
Žmogaus balsas čia susilieja su jūros ošimu, vėju, paukščiais ir nakties tyla. Pavieniai žodžiai, kilę iš senųjų Viduržemio kalbų, tampa muzika, o gamta – nematoma filmo dievybe. Pagal savo sandarą filmas „Nostos: sugrįžimas“ yra artimesnis simfonijai ar kino poemai negu literatūrinio siužeto ekranizacijai.
Tai kino poema apie žmogų, ieškantį ne prarastos karalystės, bet kelio atgal į save. Apie sugrįžimą į namus, kurie galbūt tebeegzistuoja tik mūsų atmintyje“, – mintimis apie filmą dalijosi režisierius Audrius Stonys.
M. K. Čiurlionio namai kvies kino mylėtojus ir visus, norinčius praplėsti savo kino pažinimo horizontus, į šeštąjį „Pasaulio kino vakarų“ sezoną. Kaip ir ankstesniais metais, po filmo peržiūros žiūrovai bus kviečiami pasilikti diskusijai, kurioje bus galima pasidalyti savo įžvalgomis ir kartu su Audriumi Stoniu pratęsti pažintį su matytu kūriniu.
Pirmasis šeštojo sezono kino vakaras vyks spalio 15 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11, Vilnius).
Renginys nemokamas, be išankstinės registracijos. Durys atidaromos 18.30 val.
Daugiau informacijos galima rasti čia.
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