400 metų Japonijos šokio tradicija pirmą kartą atvyksta į Lietuvą

Jų pristatomas Awa Odori – daugiau nei 400 metų istoriją turinti Japonijos šokio tradicija, kilusi dabartinėje Tokushimos prefektūroje. Šokėjų grupės, vadinamos ren, juda gyvos tradicinės muzikos ritmu, o pasirodymus lydi taiko būgnai, šamisenai, fleitos ir kiti tradiciniai instrumentai.
Lietuvoje šią tradiciją bus galima išvysti ne ekrane ar kultūros pristatyme, o gyvai – festivalio erdvėje Vilniaus centre.
Ne tik stebėti, bet ir tapti festivalio dalimi
Tačiau „Bon Odori“ organizatoriai Japonijos kultūrą kviečia ne vien stebėti. Festivalio pavadinimą davęs Bon Odori yra profesionaliai atliekama Japonijos šokio tradicija, kartu turinti stiprų bendruomeniškumo aspektą. Profesionalūs šokėjai pristato tradicinį šokį, tačiau jo metu į bendrą šokių ratą kviečiami įsitraukti ir lankytojai.
Judesiai dažnai yra nesudėtingi ir pasikartojantys, todėl prie šokio gali prisijungti įvairaus amžiaus ir patirties žmonės. Vilniuje Bon Odori ves profesionali japonų šokėja ir viena festivalio organizatorių Ayano Honda.
Taip viename festivalyje susitiks dvi skirtingos Japonijos vasaros festivalių tradicijos: energingas Awa Odori ir profesionaliai atliekamas, tačiau kartu žmones bendram šokiui suburiantis Bon Odori.
Festivalio idėjos pradžia taip pat susijusi su netikėtu Japonijos ir Lietuvos tradicijų panašumu. Japonijoje gimusi Ayano Honda, pirmą kartą Lietuvoje pamačiusi Vėlinių tradiciją, prisiminė Obon – Japonijoje protėvių atminimui skirtą laikotarpį.
Nors šios tradicijos skirtingos, ją sujaudino abiem kultūroms būdingas bendruomeniškumas ir pagarba tiems, kurie gyveno prieš mus. Iš šio pastebėjimo ir gimė mintis Bon Odori tradiciją pristatyti Lietuvoje.
Japoniją bus galima pažinti per judesį, meną ir skonį
Šokiai taps tik viena festivalio dalimi. Dvi dienas Istorijų namuose lankytojai galės iš arčiau susipažinti su japonų kaligrafija, sumi-etušo tapyba, ikebana, sashiko dygsniavimu, tradicine knygrišyste, kimono ir hakama apranga, origami bei mizuhiki mazgų rišimu.
Japonijos kovos menų kultūrą pristatys „Kiyonami“ aikido ir „Shin“ kyokushin karatė. Specialiai festivaliui kuriamą pasirodymą „Tamashii no Mezame“ („Sielos pabudimas“) ruošia festivalio vedėja ir „Shin“ atstovė Jelizaveta Aleksandrova. Jos kuriamame pasirodyme tradicinės kyokushin karatė kata technikos susijungs su muzika, judesiu ir šiuolaikine scenine interpretacija.
Programoje taip pat numatytas riichi mahjong turnyras, Japonijos ambasados erdvė, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės, japoniškų kūrinių bei prekių mugė.
Festivalio maisto erdvėje lankytojų lauks ramenai, sušiai, onigiri, japoniška arbata, sakė ir kiti Japonijos įkvėpti skoniai.
Japonija – ne dekoracija, o asmeninė festivalio kūrėjų istorija
„Bon Odori“ kūrėjoms Japonija nėra atsitiktinai pasirinkta festivalio tema. Jas su šalimi sieja skirtingos asmeninės patirtys – nuo Japonijoje užaugusios Ayano Honda iki daugelį metų puoselėjamo ryšio su kovos menais, Azijos kultūra, kūryba ir kelionėmis į Japoniją.
Festivalį kuria Japonijoje gimusi ir Lietuvoje gyvenanti Ayano Honda, „DOZO renginiai“ įkūrėja Dominyka Kybartaitė ir festivalio kūrybinė prodiuserė Jelizaveta Aleksandrova. Festivalį organizuoja „DOZO renginiai“ ir Azijos menų centras. Festivalio įgyvendinimą reikšmingai palaiko pagrindiniai rėmėjai Vilniaus miesto savivaldybė ir „Tokvila“, o prie renginio taip pat prisideda kiti rėmėjai bei partneriai, kartu padedantys kurti gyvą Japonijos ir Lietuvos kultūrų susitikimą.
Jų tikslas – ne sukurti Japonijos imitaciją, o suteikti galimybę Lietuvos auditorijai susitikti su gyvomis jos tradicijomis ir žmonėmis, kurie jas puoselėja.
Festivalio informacija
Japonijos kultūros festivalis „Bon Odori“ vyks rugsėjo 5–6 dienomis, 12–21 val., Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namuose, T. Kosciuškos g. 3, Vilniuje.
Renginys nemokamas.
Į dalį dirbtuvių reikės registruotis iš anksto, o kai kurioms jų bus taikomas dalyvio mokestis.
Organizatoriai: „DOZO renginiai“ ir Azijos menų centras.
Rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, „Tokvila“, kyokushin karatė klubas „Shin Vilnius“, „Kabukio kelionės“.
Partneriai: Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namai, Japonijos ambasada Lietuvoje, „Tokyo Koenji Awa Odori Kikusui-ren“, „Eskedar Coffee“, „The Japan Foundation“ ir VILNIUS TECH.
Festivalio internetinis puslapis: https://japonukulturosfestivalis.lt
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