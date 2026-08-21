Siūlo keturis mėnesius keleivius vežti nemokamai: ką apie tai mano Vilniaus valdžia?

Tuo metu sostinės savivaldybė teigia neketinanti miesto gyventojų ir svečių vežti nemokamai.
Pasak frakcijos, taip norima reaguoti į konfliktą Hormuzo sąsiauryje ir su juo susijusį naftos bei kuro kainų šuolį, didinantį vilniečių ir miesto svečių pragyvenimo išlaidas, bei paskatinti viešojo transporto naudojimą rudens–žiemos sezono metu, kai eismas mieste yra didžiausias.
Be to, taip siekiama pristatyti viešojo transporto privalumus.
„Vilniečiai ir miesto svečiai geopolitinio sunkmečio ir išaugusių kuro kainų laikotarpiu turės galimybę nemokamai naudotis viešuoju transportu, o miestas gaus paskatą didesniam viešojo transporto naudojimui rudens–žiemos sezono piko metu, tikėtinai sumažindamas eismo apkrovą ir taršą“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Manoma, kad toks sprendimas miesto biudžetui kainuotų apie 5-6 mln. eurų, kuriuos siūloma kompensuoti iš viršplaninių pajamų.
Tuo metu savivaldybės administracija teigia, kad viešojo transporto patrauklumą labiau lemia jo patikimumas ir efektyvumas, o ne bilietų kaina.
„Vilniaus savivaldybė sistemingai gerina viešojo transporto sistemos infrastruktūrą ir tą darys toliau, o patikima ir gerai išvystyta viešojo transporto sistema natūraliai lems daugiau reguliarių keleivių. Reguliarumo neišvystymas yra svarbus aspektas, kurį reikėtų įvertinti, kalbant apie tarybos narių siūlomą trumpalaikę priemonę“, – komentare BNS teigė savivaldybė.
Anot jos, šiuo metu apie 70 proc. viešojo transporto sąnaudų padengiama savivaldybės lėšomis, o 30 proc. – iš bilietų pardavimo.
Vienkartinis 30 min. bilietas dabar kainuoja 1 eurą, valandos – 1,25 euro, 30 dienų – 38 eurus, o 90 dienų – 110 eurų.
Kaip rašė BNS, Vilniaus viešojo transporto bilietų ir automobilių parkavimo kainos buvo padidintos pernai liepą.
Savivaldybė pabrėžia, kad artimiausiais metais sistemą turėtų papildyti septyni nauji maršrutai, bus koreguojamos 46 maršrutų trasos, atvedant juos arčiau gyvenamųjų teritorijų, traukos centrų. Dažninant jų laiką centrinėje dalyje jis bus 6–10 min., periferinėje – ne daugiau nei 15 min.
„Tai ženkliai padidins viešojo transporto sistemos patrauklumą vilniečiams ir miesto svečiams“, – teigia savivaldybė.
Be to, pasak jos, nuo šio rudens miestą pasieks dar 81 naujas troleibusas, taip bus visiškai atsisakyta senųjų, gamintų dar tuometinėje Čekoslovakijoje. Pasirašytos sutartys dėl 112 naujų elektrinių autobusų įsigijimo, jie bus pristatomi pamažu iki 2027 metų pabaigos ir pakeis seniausius modelius.
BNS rašė, kad autobusų parko atnaujinimui Vilniaus valdžia iš Europos Tarybos vystymo banko (EVB) ir Europos investicijų banko (EIB) skolinsis iki 110 mln. eurų.
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