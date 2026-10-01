Dalyje sostinės viešojo transporto neveikia komposteriai

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.
Įmonės teigimu, sutrikus komposterių veiklai, šiuo metu keleiviai gali susidurti su sunkumais įsigyjant bilietą mokėjimo kortele ar aktyvuojant elektroninį bilietą.
„Jeigu transporto priemonėje yra veikiantis komposteris, prašome naudotis juo. Bilietus taip pat galite įsigyti ir aktyvuoti JUDU, „m.Ticket“ arba „Trafi“ programėlėse“, – nurodė „Judu“.
Sutrikimus ketinama pašalint kaip įmanoma greičiau. Išsprendus problemą, įmonė apie tai informuos papildomai.
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