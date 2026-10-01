 Dalyje sostinės viešojo transporto neveikia komposteriai

Dalyje sostinės viešojo transporto neveikia komposteriai

2026-10-01 09:26
ELTOS inf.

Ketvirtadienio rytą dalyje sostinės viešojo transporto sutriko komposterių veikla.

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<span>Dalyje sostinės viešojo transporto neveikia komposteriai</span>
Dalyje sostinės viešojo transporto neveikia komposteriai / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.

Įmonės teigimu, sutrikus komposterių veiklai, šiuo metu keleiviai gali susidurti su sunkumais įsigyjant bilietą mokėjimo kortele ar aktyvuojant elektroninį bilietą.

„Jeigu transporto priemonėje yra veikiantis komposteris, prašome naudotis juo. Bilietus taip pat galite įsigyti ir aktyvuoti JUDU, „m.Ticket“ arba „Trafi“ programėlėse“, – nurodė „Judu“.

Sutrikimus ketinama pašalint kaip įmanoma greičiau. Išsprendus problemą, įmonė apie tai informuos papildomai.

Šiame straipsnyje:
JUDU
komposteriai
neveikia komposteriai
Vilnius

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