VRM perspėja apie didėsiančius transporto srautus iš Lenkijos

Kaip teigiama VRM pranešime spaudai, Lenkijai paskelbus apie pasienio kontrolės punktų su Baltarusiją uždarymą, aptartas institucijų bei tarnybų pasirengimas galimam transporto srauto padidėjimui Lietuvos-Baltarusijos pasienyje bei transporto srautų sureguliavimo algoritmai.
Kaip nutarė Lenkija, per kaimyninės šalies pasienio kontrolės punktus į Baltarusiją negalės vykti nei sausumos, nei geležinkelių transportas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, dėl šio Lenkijos sprendimo ir kitų aplinkybių būtina ruoštis suvaldyti pasienyje padidėsiančius transporto srautus.
„Ne tik Lenkijos sprendimas, bet ir Baltarusijoje vykstančios „Zapad“ pratybos, galiausiai mūsų pasienyje galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija – tai aplinkybės, kurios visas atsakingas institucijas skatina atidžiau stebėti transporto srautus ir iš anksto imtis papildomų kontrolės bei prevencijos priemonių. Privalome būti pasiruošę visiems galimiems scenarijams. Esant būtinybei ribosime transporto pateikimą į Lietuvos teritoriją“, – VRM pranešime cituojamas V. Kondratovičius.
Lietuvos institucijų vertinimu, didžiausią riziką gali kelti didėsiantis krovinių transporto iš Lenkijos srautas ir dėl to susidarysiančios automobilių eilės pasienyje.
Susiekimo ministerijos duomenimis, iki šiol kasdien per Lenkiją į Baltarusiją vyksta apie 1 200 vilkikų.
Anot Muitinės departamento, per Medininkų iš Šalčininkų kontrolės punktus kasdien iš Lietuvos į Baltarusiją praleidžiama iki 200 krovininių automobilių. Į Lietuvą atvykstančio krovininio transporto srautas per parą siekia apie 150-mt vilkikų.
Skaičiuojama, šiuo metu pasienio kontrolės punktuose iš viso yra apie 500 vietų automobiliams. Yra galimybė laukimo aikštelėse laikinai išplėsti vietų skaičių iki 1000.
Anot VRM, institucijų pasitarimo metu nuspręsta, kad policijos pareigūnai griežčiau reguliuos eismą ir neleis krovininiam transportui stovėti draudžiamose vietose šalia kelio.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį paskelbė, kad uždaroma siena su Baltarusija, reaguojant į būsimas bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad“.
Pratybos „Zapad-2025“ vyks rugsėjo 12–16 d.
