VRM siūlo laikinąją apsaugą ukrainiečiams pratęsti iki 2027 metų

Ministerija yra parengusi atitinkamą Vyriausybės nutarimą.
Pagal šiuo metu galiojantį nutarimą laikinoji apsauga Ukrainos piliečiams taikoma iki 2026 metų kovo 4 dienos.
„Bendra Europos Sąjungos pozicija pratęsti laikinąją apsaugą, nes karas nesibaigė. Natūralu“, – BNS sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Vidaus reikalų ministerijos teigimu, Migracijos departamentas kasdien registruoja po 30–40 naujų prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje esant laikinosios apsaugos pagrindui, tai yra kai asmuo negali grįžti į savo valstybę.
Šiuo metu ukrainiečiams išduodami leidimai gyventi galioja iki 2026 metų kovo 4 dienos, pakeitus Vyriausybės nutarimą, išduoti leidimai galios metus ilgiau.
„Tai reiškia, kad būtų sumažinta administracinė našta asmenims, kurie turėtų ilgiau galiojantį leidimą gyventi, sumažėtų ir Migracijos departamento darbuotojų krūvis, būtų lengviau valdyti leidimo gyventi keitimo srautus artėjant 2026 metų kovo 4 dienai, nes dalis asmenų jau turėtų ilgesnio galiojimo leidimus gyventi“, – nurodė ministerija.
Laikinosios apsaugos suteikimas tuo pačiu pratęs ir laiką, kada Lietuvoje dirbantiems užsieniečiams neprivalu mokėti lietuviškai.
Liepos pradžioje Vyriausybė priėmė sprendimą netaikyti prievolės karo pabėgėliams mokėti lietuvių kalbos, kol jie turi laikinosios apsaugos statusą.
2022 metų vasarį Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, ES narės iš Ukrainos pasitraukusiems asmenims sutarė vienus metus taikyti laikinąją apsaugą ir pratęsinėja šį terminą kasmet.
Pastarąjį kartą birželį ES priimtas sprendimas iki 2027 metų kovo 4 dienos pratęsti laikinosios apsaugos taikymą daugiau kaip 4 mln. nuo Rusijos agresijos pabėgusių ukrainiečių.
Migracijos departamento duomenimis, laikinoji apsauga Lietuvoje šiuo metu suteikta 47,6 tūkst. asmenų.
Laikinoji apsauga yra speciali pagalbos priemonė, sukurta žmonėms, kurie dėl sudėtingų aplinkybių buvo priversti palikti savo šalį ir negali į ją grįžti.
Asmenys, kuriems taikoma laikinoji apsauga, visoje ES naudojasi tomis pačiomis teisėmis. Šios teisės apima teisę apsigyventi, galimybę įsidarbinti ir gauti būstą, medicinos pagalbą, socialinę paramą, vaikų galimybę mokytis.