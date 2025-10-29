Po chaoso dėl kontrabandinių balionų – naujas įstatymas?

Teisės aktai, anot prokuratūros, turėtų apimti įvairius, ne tik skraidančius objektus, ir sudaryti sąlygas operatyviai reaguoti į „kintančią situaciją teisinėmis priemonėmis“.
„Įvertinusi tai, jog sparčiai tobulėjant technologijoms daugėja įvairių valdomų ir nevaldomų objektų, galinčių judėti ne tik oru, bet ir sausuma, geležinkeliu ar vandeniu, ir jų naudojimas gali kelti grėsmę transporto eismo ir visuomenės saugumui, prokuratūra mano, kad tikslinga būtų svarstyti platesnio pobūdžio teisinio reguliavimo įtvirtinimą“, – rašoma trečiadienį BNS raštu pateiktame komentare.
Prokuratūra teigia pasiūliusi svarstyti projektą, kuriuo Baudžiamasis kodeksas galėtų būti papildytas nauju straipsniu „Transporto eismo saugumo sutrikdymas“.
Jame siūloma numatyti atsakomybę, kuri būtų „proporcinga nusikalstamais veiksmais padarytai žalai įskaitant ir laisvės atėmimą iki gyvos galvos tokiu atveju, jeigu neteisėtai panaudojus valdomą ar nevaldomą objektą, judantį oru, žeme ar vandeniu, įvyktų avarija ir dėl to žūtų du ar daugiau žmonių arba atsirastų kitokių labai sunkių padarinių“.
Toks teisinis reguliavimas taip pat leistų užtikrinti tinkamą teisinį atsaką į šiuolaikinius ir ateityje galinčius atsirasti pavojingus veiksmus.
Prokuratūros manymu, įtvirtinus universalią baudžiamosios atsakomybės normą, būtų užtikrintas sistemiškas ir nuoseklus baudžiamosios teisės taikymas: būtų sudaroma galimybė veiką kvalifikuoti pagal jos pobūdį, pavojingumą ir atsižvelgiant į padarinius, o ne pagal konkrečią sritį, pavyzdžiui, kontrabandą.
„Toks teisinis reguliavimas taip pat leistų užtikrinti tinkamą teisinį atsaką į šiuolaikinius ir ateityje galinčius atsirasti pavojingus veiksmus nepriklausomai nuo to, ar jie susiję su kontrabanda, ar kitais nusikalstamais tikslais“, – teigia prokuratūra.
BNS rašė, kad VRM antradienį registravo pataisas, kuriomis siūlo už kontrabandos gabenimą oru bausti laisvės atėmimu.
Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu kontrabandiniais oro balionais dažniausiai gabenamos apie 1,5 tūkst. cigarečių pakelių dydžio siuntos, o tai sudaro apie 6 tūkst. eurų sumą.
Tokios vertės kontrabanda neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, tik administracinę baudą, kuri gali siekti iki 6 tūkst. eurų.
VRM siūlo už cigarečių kontrabandą balionais ar kitokiu panašiu būdu bausti laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.
Baudžiamojo kodekso pataisos dėl tokios kontrabandos gabenimo parengtos po to, kai savaitgalį tris kartus meteorologiniai balionai iš Baltarusijos sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą.
Siūlomuose pakeitimuose taip pat numatytos bausmės už ginklų, šaudmenų, sprogmenų, radioaktyvių ar pavojingų cheminių medžiagų kontrabandą oru. Nusikaltusieji galėtų būti baudžiami laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.
Tuo metu už dopingo medžiagų ir pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų kontrabandą grėstų nuo ketverių iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė, o už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą oro balionais, pažeidžiant oro eismo saugumą, būtų baudžiama nuo ketverių iki 18 metų kalėjimu.
Baudžiamąjį kodeksą taip pat siūloma papildyti nauju straipsniu, kuriame būtų nustatyta baudžiamoji atsakomybė už bepiločio orlaivio sistemos, bepiločio orlaivio, įskaitant nepilotuojamąjį balioną, panaudojimą, pažeidžiant bendrąsias skrydžių taisykles.
Tokiu atveju grėstų bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Jei dėl to įvyktų avarija, grėstų laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų.
