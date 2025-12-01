Rinkos pulsas: lietuviai aktyvesni už lenkus

Paklausa neslopsta
„AutoTyrimų“ duomenimis, šiemet lapkritį Lietuvos naujų lengvųjų automobilių (M1 ir N1) registravimas ūgtelėjo net 39,1 proc., iki 3 888 vnt.
Ekspertų nuomone, iki šiol gana sėkminga šalies ekonominė raida skatina teigiamus vartotojų ir verslų lūkesčius, o tai pasireiškia ir itin aktyvia automobilių paklausa. Prie augimo prisideda ir Estijos veiksnys, kur nauji automobiliai tapo gerokai brangesni.
Asmeninių automobilių (M1) registravimas mūsų šalyje išaugo 37,9 proc., iki 3 596 vnt., o lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) – net 54,5 proc., iki 292 vnt.
Rinkoje pirmavo „Toyota“ (787 vnt.), antrą vietą užėmė „Volkswagen“ (737 vnt.), trečią – „Skoda“ (486 vnt.). Tarp prestižinių markių ir vėl visus pranoko „Audi“ (161 vnt.).
Lapkritį tarp asmeninės paskirties (M1) modelių pirmavo „Volkswagen T-Roc“ (326 vnt.), „Toyota RAV4“ (209 vnt.), „Toyota Corolla / Corolla Cross“ (188 vnt.). Tarp lengvųjų komercinių automobilių (N1) populiariausi buvo „Renault Master“ (89 vnt.) ir „Citroen Berlingo“ (47 vnt.).
Praeitą mėnesį įregistruoti 285 tikrieji elektromobiliai (EV), tai net 88,7 proc. daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Toyota Proace City“ (53 vnt.).
Prioritetas – hibridai
Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacija (AMTEL) paskelbė, kad šiemet per lapkritį šalyje nupirkti 1 184 nauji lengvieji automobiliai, 64,3 proc. mažiau nei pernai šį mėnesį.
Anot AMTEL, tokį statistikos pokytį lėmė naujas mokestis: jo išvakarėse, 2024-ųjų rudenį, pirkėjai buvo itin aktyvūs.
Populiariausi Estijos rinkoje praeitą mėnesį: „Skoda“ (171 vnt.), „Toyota“ (160 vnt.), „Renault“ (155 vnt.), modeliai – „Skoda Octavia“, „Renault Captur“, „Toyota RAV4“.
Šiemet estai nupirko iš viso 11 872 naujus lengvuosius automobilius – 45,6 proc. mažiau nei pernai per vienuolika mėnesių. Hidbridai sudaro 62,6 proc., benzininiai – 24,5 proc., elektromobiliai – 5,5 proc.
Praeitą mėnesį Lietuvoje elektromobilių įregistruota 88,7 proc. daugiau nei pernai lapkritį.
„MG Motor“ proveržis
Lenkijoje praeitą mėnesį nupirkti 49 027 nauji lengvieji automobiliai – 7,02 proc., mažiau nei spalio mėnesį ir 0,25 proc. mažiau nei pernai lapkritį.
Geriausių rezultatų pasiekė kinų „MG Motor“: pardavimų augimas – 46,84 proc. Nedaug atsiliko „Cupra“ – 43,63 proc. Geros nuotaikos ir BMW (+23,34 proc.), „Audi“ (+15,44 proc.), „Skoda“ (+10,31 proc.) stovyklose.
Nesisekė: „Volvo“ – prekyba sumenko 32,94 proc., „Toyota“ – 32,68 proc., „Kia“ – 26,67 proc., „Hyundai“ – 19,33 proc., „Dacia“ – 15,91 proc., „Lexus“ – 15,55 proc.
Nė vieno automobilio lapkritį nepardavė kinų „Skyworth“, SWM, „Seres“, „Maxus“, „Zeekr“.
Lapkritį lenkai noriai pirko „Skoda Octavia“ (1 894 vnt.), „Toyota Corolla“ (1 613 vnt.), „Toyota Yaris Cross“ (1 201 vnt.), „Volkswagen T-Roc“ (976 vnt.), „Kia Sportage“ (962 vnt.), „Hyundai Tucson“ (937 vnt.), „MG HS“ (884 vnt.).
