„Po visą naktį trukusių derybų su Europos lyderiais aišku viena: Vakarai ir Ukraina pralaimės šią konfrontaciją, jei Rusijai pavyks mus suskaldyti ir primesti savo taikos sąlygas. Deklaracija dėl JAV dalyvavimo saugumo garantijose yra sėkmė, bet derybos dar toli gražu nėra baigtos“, – platformoje „X“ rašė D. Tuskas, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu šio rezidencijoje Floridos valstijoje. Šiame susitikime Ukrainos prezidentas siekė užsitikrinti JAV lyderio paramą 20 punktų taikos planui, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Jiedu taip pat aptarė galimybę pratęsti JAV saugumo garantijas Ukrainai iki 30–50 metų. Po derybų abu prezidentai kalbėjo apie jose padarytą didelę pažangą.
Komentuodamas šias derybas, Rusijos parlamento aukštųjų rūmų pirmininko pavaduotojas Konstantinas Kosačevas pareiškė, esą baigti karą padės derybos tarp Rusijos ir JAV, o ne su europiečiais ar Ukraina.
„Viena aišku: sprendimas yra Rusijos ir Jungtinių Valstijų rankose. Europiečiai toliau kaišios pagalius į ratus, o Zelenskis nervingai rūkys kamputyje“, – rašė jis tinkle „Telegram“.
Kremlius pirmadienį pareiškė sutinkantis JAV prezidentu Donaldu Trumpu, teigusiu, kad derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos yra baigiamajame etape.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas taip pat pakartojo Kremliaus poziciją, kad jeigu Ukraina nori taikos, ji turėtų išvesti savo kariuomenę iš Donbaso dalies, kurią ji vis dar kontroliuoja, ir kad jeigu Kyjivas nepasieks susitarimo, jis praras dar daugiau teritorijos.