Lenkijoje palūkanų normų mažinimas šiemet atsvėrė infliacijos lėtėjimą

2025-12-29 13:05
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Metų infliacija Lenkijoje sulėtėjo nuo 4,7 proc. pernai gruodį iki 2,5 proc. šiemet lapkritį, o bazinė metų infliaciją, į kurią neįtraukiamos maisto ir energijos kainos – nuo 4,0 proc. iki 2,7 proc., rodo oficialiosios statistikos duomenys.

Lenkijoje palūkanų normų mažinimas šiemet atsvėrė infliacijos lėtėjimą / Pixabay nuotr.

Šalies centrinis bankas, orientuodamasis į bazinės infliacijos dinamiką, bazines palūkanas 2025-aisiais karpė septynis kartus – iš viso 1,75 procentinio punkto iki 4 procentų.

Skolinimosi išlaidų mažinimas buvo gera žinia hipotekos paskolų turėtojams, nes vidutinė jų būsto paskolos palūkanų norma sumažėjo nuo 7,5 proc. pernai gruodį iki 6,5 proc. šiemet spalį, ir tikėtinas tolesnis jos kritimas.

Tačiau bazinių palūkanų apkarpymas neturėjo didelės įtakos vartojimo paskolų palūkanoms, kurios per šiuos metus sumenko kukliai – nuo 11,6 proc. iki 11,4 procento.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
bazinės palūkanos
Infliacija

