Lenkijoje palūkanų normų mažinimas šiemet atsvėrė infliacijos lėtėjimą

Šalies centrinis bankas, orientuodamasis į bazinės infliacijos dinamiką, bazines palūkanas 2025-aisiais karpė septynis kartus – iš viso 1,75 procentinio punkto iki 4 procentų.
Skolinimosi išlaidų mažinimas buvo gera žinia hipotekos paskolų turėtojams, nes vidutinė jų būsto paskolos palūkanų norma sumažėjo nuo 7,5 proc. pernai gruodį iki 6,5 proc. šiemet spalį, ir tikėtinas tolesnis jos kritimas.
Tačiau bazinių palūkanų apkarpymas neturėjo didelės įtakos vartojimo paskolų palūkanoms, kurios per šiuos metus sumenko kukliai – nuo 11,6 proc. iki 11,4 procento.
Naujausi komentarai