„Regitroje“ – pokyčiai: už šią paslaugą mokėsime brangiau

Jie perskaičiuojami Valstybės duomenų agentūrai paskelbus naują mokestinių metų Vartotojų kainų indeksą (VKI), kuris dalijamas iš šimto. Pernai indekso dydis buvo 139,4, šiemet – 144,2.
Mokesčio dydžiai, lyginant su praeitų metų dydžiais, kis nuo 0,65 euro iki 25,92 eurų, tikslus dydis priklausys nuo automobilio išmetamo CO2 kiekio ir degalų rūšies.
Pavyzdžiui, jei benzinu varomo automobilio išmetamas CO2 yra 141 gramai kilometrui, pernai jo registracijos mokesčio dydis siekė 41,82 eurų, o šiemet – 43,26 eurų, per metus išaugo 1,44 euro.
Pagal Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą, mokesčio dydžiai yra indeksuojami kiekvienais metais (pasibaigus kalendoriniams metams), taikant indeksavimo koeficientą.
„Regitra“ primena, kad registracijos mokestis taikomas tik lengviesiems automobiliams, kai jų išmetamo CO2 kiekis viršija 130 gramų kilometrui.
Jį reikia sumokėti registruojant automobilį pirmą kartą, kai norima įregistruoti naują ar iš užsienio įvežtą automobilį, taip pat visais atvejais, kai keičiasi automobilio valdytojas.
Nauji tarifai bus pradėti taikyti nuo pirmadienio 17 val.
Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą.
