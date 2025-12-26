Siūlo naują įpareigojimą „Regitrai“: vairuotojai sulauktų SMS arba elektroninių laiškų

Tai numatančias įstatymo pataisas įregistravo Mišrios parlamentarų grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.
Jei Seimas pritartų, „Regitra“ vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos turėtų apie tai informuoti vairuotojus.
Pasak V. Fiodorovo, pasitaiko atvejų, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti techninę apžiūrą, dėl to iškyla grėsmė ne tik gauti baudą už administracinį nusižengimą vairuojant tokį automobilį, bet ir patirti rimtų finansinių nuostolių patekus į eismo įvykį.
„Tikslinga būtų iš anksto informuoti vairuotojus apie tai, kad automobilio techninė apžiūra yra besibaigianti ir reikia ją pratęsti norint toliau dalyvauti viešajame eisme. Tai atliktų prevencinę funkciją bei padėtų išvengti situacijų, kai vairuotojas apie pasibaigusią techninę apžiūrą sužino tik po to, kai nebegali dalyvauti eisme. Tai taip pat sumažintų situacijų, kai vairuotojas rizikuoja ir dalyvauja eisme neturėdamas techninės apžiūros“, – sako projektą parengęs V. Fiodorovas.
Šiuo metu „Regitra“ informuoja transporto priemonės valdytoją apie tai, kad yra sustabdytas jo automobilio dalyvavimas viešajame eisme, kadangi baigė galioti techninė apžiūra.
Siūloma, kad naujas įpareigojimas „Regitrai“ dėl vairuotojų informavimo įsigaliotų kitų metų liepos 1 d.
ELTA primena, kad kadenciją baigęs Seimas svarstė buvusios parlamentarės Ievos Kačinskaitės-Urbonienės iniciatyvą įpareigoti „Regitrą“ iš anksto informuoti visus vairuotojus apie besibaigiantį jų automobilių draudimą ir techninę apžiūrą. Tačiau tai siūlančios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos nebuvo priimtos.
