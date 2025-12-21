Sukčių triukai: pažymėjimas – be mokymų ir egzaminų

Iki 2025-ųjų gruodžio „Regitra“ gavo net 28 pranešimus iš asmenų, kurie norėjo pasitikrinti savo vairuotojo pažymėjimo legalumą ir tvirtino, kad juos įsigijo internete. Užfiksuota dešimt pranešimų apie siūlymus įsigyti arba susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą socialiniuose tinkluose.
„Dažniausiai sukčiai veikia per netikras feisbuko paskyras ar grupes, žadančias pagalbą gauti vairuotojo pažymėjimą. Sukčiai yra įvaldę įvairias manipuliacijos formas: skubina pirkėjus, kviečia naudotis įvairiomis programėlėmis, žada legalizuoti ar įvesti duomenis į „Regitros“ sistemą. Norime priminti: Lietuvoje legalius vairuotojo pažymėjimus išduoda tik „Regitra“, – sakė Andrius Liutkevičius, „Regitros“ veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas.
Į sukčių pinkles įprastai pakliūva į Lietuvą atvykę trečiųjų šalių piliečiai, privalantys laikyti teorijos ir vairavimo egzaminus, kad gautų Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Atvykėliai ne visada gerai išmano Lietuvos teisės aktus, nemoka kalbos, todėl tampa lengvu taikiniu. Ieškodami greitesnio, paprastesnio kelio, jie neretai patiki melagingais pažadais apie „legalų“ pažymėjimą be egzaminų.
„Siekdami apsaugoti šiuos žmones, viešinsime „Regitros“ informaciją keliomis kalbomis“, – teigė A. Liutkevičius ir pristatė visuomenės informavimo kampaniją „Nepirk vairuotojo pažymėjimo iš Jono“.
Dažniausiai sukčiai veikia per netikras „Facebook“ paskyras ar grupes.
„Šia akcija norime priminti paprastą tiesą: jei vaistus perkate vaistinėje, o paskolą imate banke, kodėl vairuotojo pažymėjimą bandote įsigyti iš neaiškaus profilio internete? Mūsų iniciatyvos tikslas – parodyti, kaip apgavikai manipuliuoja žmonėmis ir bando juos apgauti, kokias taktikas naudoja“, – sakė A. Liutkevičius.
Dažniausi sukčių naudojami triukai: melas, kad dokumentas yra legalus, tariami „tūkstančiai klientų“, spaudimas skubėti – „vietų nedaug“, „eilės ilgos“, prašymai pinigus pervesti į „draugo sąskaitą“, raginimai mokėti per programėles.
Jeigu įtariate, kad buvo siūloma įsigyti suklastotą vairuotojo pažymėjimą arba aptinkate tokia veikla užsiimančių profilių, „Regitra“ kviečia nedelsiant pranešti policijai arba informuoti e. paštu [email protected] dėl informacijos patikrinimo.
