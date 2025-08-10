„Regitra“ apie numerio ženklus: suvenyrų – kita paskirtis

Rizikingos plokštelės
„Ne „Regitros“ išduoti numerio ženklai nelaikomi valstybinio registracijos numerio ženklais ir yra negaliojantys, todėl su jais dalyvauti viešajame eisme draudžiama“, – sakė Renata Šostakienė, „Regitros“ transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė.
R. Šostakienės teigimu, tokie ženklai gali būti naudojami tik kaip suvenyras ar dekoracija.
Be to, interneto svetainėse ženklų plokšteles siūlančios įmonės reikalauja pateikti senas legalias numerio ženklo plokšteles – tai itin pavojinga, nes neužtikrinamas jų sunaikinimas. Plokštelės gali būti panaudotos nusikalstamoms veikloms.
„Ne „Regitroje“ pagamintų plokštelių klientams legalizuoti nebus galima“, – sakė „Regitros“ atstovė.
Simboliai ir saugumas
Numerio ženklai pagal išdavimo laikotarpį turi atitikti galiojančius reikalavimus: simboliką, saugos elementus, numerio ženklo tipo kodą.
Nuo 2023 m. gaminami numerio ženklai su ES vėliava ir Lietuvos Respublikos herbu – Vyčiu, taip pat jie privalo turėti būdingus saugumo parametrus: „Regitros“ logotipo saugos ženklą ir gamyklos įspaudą kitoje plokštelės pusėje. Jei šių ženklų nėra, numerio ženklas laikomas neatitinkančiu reikalavimų ir negali dalyvauti viešajame eisme.
„Skirtingais laikotarpiais numerio ženklai buvo gaminami su skirtinga simbolika. Pavyzdžiui, nuo 1992 m. iki 2004 m. – su Lietuvos vėliava, o po Lietuvos įstojimo į ES – su Bendrijos simbolika. Pastaruoju metu pasitaiko klientų, kurie pateikia numerio ženklus, gamintus ir išduotus po 2004 m., tačiau su Lietuvos vėliava, arba ne „Regitroje“ pergamintas plokšteles, kurios, nors ir atitinka išdavimo metu galiojusią simboliką, neturi to laikotarpio techninių reikalavimų“, – teigė R. Šostakienė.
Nauji deriniai
Nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo pokyčiai, susiję su numerio ženklų atkūrimu ir paveldėjimu.
„Numerio ženklas – būtina registracijos procedūros dalis. Jis susiejamas su konkrečia transporto priemone, o ne su asmeniu. Tad transporto priemonė su turimais numerio ženklais gali būti paveldima, tačiau patys ženklai, kaip atskiras daiktas, nepaveldimi, nes jie nėra civilinės teisės objektas“, – sakė R. Šostakienė.
„Regitra“ skelbia naują numerio ženklų grupę su trimis vienodomis raidėmis ir išskirtiniais skaičių deriniais (pavyzdžiui, OOO777). Šių numerių kaina – 1 200 eurų. Tokių derinių pasitaiko labai retai – kas 2,5 metų.
Naujai grupei priklausys ir serija elektromobiliams – numerio deriniai prasidės raidėmis EE. Ši serija bus vienkartinė ir daugiau nesikartos.
Naujausi komentarai