LEA: rugpjūtį šalyje įregistruota beveik 1,5 tūkst. elektromobilių

Remiantis šių metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 37 753 keleiviniai lengvieji elektromobiliai ir 710 krovininių lengvųjų elektromobilių.
Iš jų 20 119 buvo lengvieji keleiviniai grynieji elektromobiliai,17 634 – įkraunami hibridai, 698 – krovininiai lengvieji grynieji elektromobiliai ir 12 – iš išorės įkraunamų hibridų.
Agentūros teigimu, keleivinių lengvųjų automobilių parke nuo metų pradžios labiausiai išaugo hibridinių transporto priemonių skaičius – jų padaugėjo 18 034 automobiliais, o per dvylika mėnesių padaugėjo 25 405 automobiliais.
Rugsėjo 1-ąją hibridinių transporto priemonių parke buvo 106 073 tokie automobiliai (5,9 proc.), benzininių – 406 477 automobiliai (22,4 proc.), dyzelinių – 1 158 495 automobiliai (63,9 proc.) viso šio parko.
Nauji elektriniai automobiliai rugpjūtį užėmė 17,2 proc. šios pardavimų rinkos – jų įregistruota 548 (liepą atitinkamai – 21,1 proc., arba 755 elektromobiliai).
