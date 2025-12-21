Tvarka – skirtinga, lengvatos tirpsta

Trūksta bendrų taisyklių
Simono Stankaus, vieną didžiausių elektromobilių įkrovimo tinklų Lietuvoje valdančios bendrovės „Inbalance grid“ vadovo, teigimu, kiekviena šalies savivaldybė yra sukūrusi savas elektromobiliams skirtų lengvatų sistemas, todėl vairuotojams tarp skirtingų tvarkų nesunku susipainioti.
Jo manymu, Susisiekimo ministerija galėtų parengti bendrus pasiūlymus visoms šalies savivaldybėms.
„Jei tokių iniciatyvų ir buvo, atrodo, kad jos nepasiekė savivaldybių arba pasiekė per vėlai. Iš savo patirties galiu pasakyti: leidimu rūpinuosi tik Vilniuje, o kituose miestuose tiesiog moku už įprastą parkavimą, nes gilintis į visas skirtingas taisykles ir pildyti dokumentus tiesiog per daug sudėtinga“, – sakė S. Stankus.
Skirtinguose miestuose skiriasi ir leidimų išdavimo tvarka, ir galiojimo laikotarpiai. Pavyzdžiui, Vilniuje leidimas galioja dvejus metus, o Klaipėdoje – tik vienus.
Vienur atsakymas – per tris dienas, kitur – per 30.
„Vairuotojams tai sukelia daug nepatogumų. Be to, leidimo gavimo procesas kiekvienoje savivaldybėje kitoks: vienur pildai elektroninę formą, kitur reikia ranka pasirašyti dokumentą, jį nuskenuoti ar įkelti PDF formatu“, – tvirtino pašnekovas.
Idealu, jo nuomone, būtų visoje Lietuvoje turėti bendrą nacionalinę sistemą, kurioje būtų aiškiai apibrėžtos visos elektromobilių naudojimo skatinimo priemonės.
„Užtektų pateikti vieną prašymą ir gauti leidimą, galiojantį visoje Lietuvoje. Procedūra turėtų būti automatizuota. Šiuo metu skirtingose savivaldybėse procesai labai nevienodi: vienur atsakymą gauni per tris dienas, kitur – per 30. Bendra sistema ne tik supaprastintų procesą vairuotojams, bet ir užtikrintų, kad skatinimo priemonės veiktų efektyviai visoje šalyje“, – teigė S. Stankus.
Ar tikslai jau pasiekti?
Pasak S. Stankaus, daug savivaldybių, iš pradžių taikiusių įvairias lengvatas elektromobiliams, jas palaipsniui naikina, nors elektromobilių dalis šalies automobilių parke šiandien – vos 1,5 proc.
Tarkime, Klaipėda: ne vienas šalies elektromobilių savininkas turėjo leidimą uostamiestyje nemokamai parkuoti automobilį, tačiau miesto taryba nusprendė, kad lengvata bus taikoma tik Klaipėdoje registruotiems gyventojams.
Vilniuje elektromobilių parkavimas visame mieste kurį laiką buvo visiškai nemokamas, tačiau pernai savivaldybė nusprendė lengvatą susiaurinti – brangiausioje mėlynojoje zonoje miesto senamiestyje ir netaršaus transporto savininkai šiuo metu jau turi mokėti.
Elektromobilių šalyje kas mėnesį daugėja, tačiau jų skaičiaus augimo tempas kur kas mažesnis už valstybės keliamus tikslus – 2030 m. turėti net 230 tūkst. elektromobilių. Šiandien keliuose jų vis dar tėra vos daugiau nei 23 tūkst., kartu su įkraunamais hibridais – 40 tūkst.
„Kyla klausimas: ar mes iš tikrųjų jau pasiekėme savo netaršaus transporto tikslus? Nuolatiniai pokyčiai rinkai siunčia neaiškius signalus, o motyvacija įsigyti elektromobilį silpnėja“, – teigė „Inbalance grid“ vadovas.
S. Stankaus nuomone, vienas problemos sprendimo būdų galėtų būti elektromobilių skaičiaus tikslų susiejimas su tam tikromis lengvatomis.
„Pavyzdžiui, pasiekus užsibrėžtą elektromobilių skaičiaus ribą, dalies lengvatų nebeliktų, tačiau galėtų atsirasti naujų, joms numatant kitus tikslus. Taip būtų suformuoti aiškūs lūkesčiai ir ambicijos, o vairuotojai galėtų atitinkamai planuoti. Galbūt kai kuriems tai net taptų paskatinimu suskubti įsigyti elektromobilį, kad spėtų patekti į tam tikrą lengvatų langą“, – svarstė specialistas.
Siūlo sprendimus
Ieškoti sprendimų imasi ir patys elektromobilių įkrovos infrastruktūros vystytojai.
„Inbalance grid“ su kai kuriais automobilių stovėjimo aikštelių operatoriais yra sutarusi, kad jų aikštelėse kraunantis automobilį už parkavimą nereikėtų mokėti – besinaudojantys paslauga gauna dvigubą naudą.
„Jų sistemos nuskaito elektromobilio numerį, patikrina, ar automobilis prijungtas prie įkrovimo stotelės, ir automatiškai suteikia nemokamą stovėjimo paslaugą. Taip išplečiame nemokamo parkavimo galimybes už viešųjų aikštelių ribų, skatiname elektromobilių naudojimą“, – pridūrė S. Stankus.
„Inbalance grid“ – viena didžiausių elektromobilių įkrovimo paslaugų bendrovių Lietuvoje, užimanti apie 30 proc. visos šalies viešo įkrovimo rinkos. Jos valdomą viešą įkrovos stotelių tinklą sudaro 1 300 įprastos galios įkrovimo taškų ir daugiau nei 100 greitojo įkrovimo jungčių.
