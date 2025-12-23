Vilniuje sudegė trys elektromobiliai

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, gruodžio 23 d. apie 6 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Zujūnų gatvėje, prie parduotuvės „Norfa“, įkrovimo vietose, sudegė trys elektromobiliai.
Du iš jų –„Volkswagen Up“ ir „Tesla“. Per gaisrą apdegė paštomatas bei elektromobilių įkrovimo stotelė su įkrovimo laidu.
Įvykio aplinkybės – tikslinamos. Renkama medžiaga dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo.
