Į maršrutą su keleiviais – kitąmet

„Šis traukinys žymi naują etapą šalies geležinkelių istorijoje“, – sakė Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Dėl skirtingų Lenkijos ir Lietuvos geležinkelio vėžių pločio ir nevienodų traukinių gabaritų, elektrinis traukinys atskirais vagonais į Vilniaus intermodalinį terminalą buvo atgabentas sunkvežimiais, spalio pabaigoje bus pradėti statiniai riedmens bandymai.
Išbandyti keliones šiuo traukiniu keleiviams planuojama pasiūlyti kitais metais.
Ši transporto priemonė – viena iš penkiolikos naujųjų riedmenų (devynių elektrinių ir šešių baterinių), papildysiančių Lietuvos geležinkelių (LTG) grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ parką.
Naujieji elektriniai traukiniai – erdvesni, komfortiškesni. Išskirtinumas – žmonių su judėjimo negalia vietos integruotos į bendrą saloną, erdvė įrengta taip, kad būtų patogu keliauti savo vežimėlyje arba persėsti į vietą prie stacionarių stalų kartu su lydinčiais asmenimis.
Patogiau keliaus ir sunkiau vaikštantys žmonės – tarp vagonų nėra laiptų, kurie įprasti žemagrindžiams traukiniams.
Traukinyje telpa iki 30 dviračių. Prie kiekvienos ergonominės sėdėjimo vietos įrengti elektros lizdai, individualus apšvietimas, staliukai kompiuteriui pasidėti. Sugrąžinta bistro zona – keleiviai galės įsigyti šilto maisto ir karštų gėrimų.
Naujieji traukiniai nuo 2026-ųjų kursuos populiariais Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Varėna–Marcinkonys ir Kaunas–Šiauliai maršrutais.
