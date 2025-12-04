Geležinkelio avarijos Dotnuvoje padariniai likviduoti

Trečiadienio vakarą, apie 21 val., eismas atnaujintas vienu keliu – juo iš karto buvo paleistas traukinių eismas, 23.30 val. – atidaryti abu keliai. Ketvirtadienį keleivinių ir krovininių traukinių eismas vyksta nustatytais tvarkaraščiais.
Trečiadienį dėl šio įvykio buvo paveikti šeši keleiviniai traukiniai, vykstantys maršrutais Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai ir Šiauliai–Kaunas. Šiomis kryptimis vykstantiems keleiviams buvo užsakyti autobusai.
LTG Saugos komanda pradėjo tyrimą aplinkybėms nustatyti.
Naujausi komentarai