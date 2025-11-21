 LTG stabdo „Lukoil“ tranzito krovinius

LTG stabdo „Lukoil“ tranzito krovinius

2025-11-21 16:22
BNS inf.

JAV ir Jungtinei Karalystei (JK) paskelbus sankcijas Rusijos naftos milžinei „Lukoil“, bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) nuo penktadienio sustabdė tranzitu iš Rusijos į Kaliningradą gabenamu jos ir susijusių įmonių krovinius.

LTG stabdo „Lukoil“ tranzito krovinius
LTG stabdo „Lukoil“ tranzito krovinius / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Rekomenduojamų JAV ir JK sankcijų laikymasis – nuoseklus žingsnis, prisidedantis prie verslo rizikų kontrolės ir atsparumo, taip pat tai atspindi ir visos grupės vertybinę poziciją“, – pranešime sakė LTG vadovas Egidijus Lazauskas.

Spalio pabaigoje paskelbtos sankcijos taip pat taikomos ir „Rosneft“ bei susijusioms įmonėms, tačiau ojs produktų geležinkeliu į Kaliningradą pastaraisiais metais nebuvo gabenama.

Apie pereinamąjį laikotarpį, skirtą sandorių užbaigimui, LTG grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ klientai – ekspedijavimo įmonės – buvo informuoti spalio 31 dieną. Nuo to laiko nebuvo tvirtinamos naujos paraiškos „Lukoil“ ar susijusių įmonių krovinių vežimui tranzitu į Kaliningrado sritį.

LTG pažymi, kad nė viena grupės įmonių neturi tiesioginių sutarčių su šiomis JAV ir JK sankcionuotomis įmonėmis.

Apie LTG planus stabdyti į Kaliningradą tranzitu vežamus Rusijos naftos bendrovių krovinius spalio pabaigoje pranešė nacionalinio transliuotojo LRT portalas. Anot jo, tam buvo numatytas pereinamasis laikotarpis sandoriams užbaigti.

Vašingtonas sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ paskelbė spalį, prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) apkaltinus Vladimirą Putiną nenoru siekti taikos Ukrainoje. Jos įsigalios lapkričio 21 dieną.

Šiame straipsnyje:
Lukoil
kroviniai
tranzitas
stabdyti tranzitą
LTG
Lietuvos geležinkeliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Žinoma
Jau aišku kad chacholai tuoj pasirašys kapituliacijos aktą, chacholai karą pralaimėjo, Krymas, Dombasas jau aišku kad RUSIJOS, tas neūžauga narkomanas žydų klounas turės pasirašyti DONALD TRUMP taikos planą ,ir greitu laiku klounas zelia su savo vyriausybe turės atsistatydinti, viską labai išsamiai rodo ROSSIJA 24 , ROSSIJA 1 TV, o dabar RUSIJA baigia sudubasinti tuos ukrų benderovcų fašistus kaip kokius tarakonus ,užiminėja kaimą po kaimo ,jau užimtas Kupenskas , KRASNOARMEISKAS /Pokrovskas/ jau irgi dienų klausimas, šaunuoliai ,pagarba DONALD TRUMP ir RUSIJOS PREZIDENTUI kurie derasi dėl taikos, jievrosojūzo rusofobai infarktus gaus nežino ką daryti, o tranzitas LUKOIL krovinių, bus duotas nurodymas iš DONALD TRUMP administracijos praleisti !!!!!
2
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų