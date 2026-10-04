Autonominiai automobiliai Lietuvoje – tarp mitų ir realybės

Amerikiečiai jau naudojasi
Kai kurie lietuviai, gyvenantys Londone ar Niujorke, galbūt jau turėjo progos išmėginti robotaksi keliones. Didžiosios Britanijos ir JAV autonominio transporto bendrovės dar sparčiau plečia paslaugų geografiją, o „Tesla Full Self-Driving (Supervised)“ sistema jau leidžiama ir Lietuvoje.
Technologijų kūrėjai skelbia vis ambicingesnius autonominio vairavimo saugumo rodiklius, o platesnio tokių sistemų naudojimo Europoje galimybės jau svarstomos įstatyminiu lygmeniu. Tačiau tarp kelių sėkmingų bandymų ir automobilio, kuriam galėtume patikėti kasdienę kelionę, lieka nemažas skirtumas.
Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai atskleidė, kiek autonominis vairavimas iš tiesų yra pasirengęs realiam pasauliui – ne kontroliuojamam bandymui, o nenuspėjamoms situacijoms miesto gatvei.
Masėms – nepasiruošta
KTU lektorius ir Vairavimo mokytojų gildijos vadovas Mindaugas Vilkickas autonominį vairavimą vertina nuosaikiai.
Jo nuomone, ši technologija dar nėra parengta masiniam naudojimui. Mat autonominėms sistemoms ypač sudėtinga veikti nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
„Autonominė transporto priemonė gali būti pritaikyta konkrečioms ir iš anksto numatytoms sąlygoms. Tačiau mieste ar net miestelyje tokias sąlygas užtikrinti itin sudėtinga – čia nuolat keičiasi eismo situacija, aplinkos sąlygos ir kitų eismo dalyvių elgesys“, – dėstė M. Vilkickas.
Pasak jo, vienas antžeminio autonominio transporto iššūkių – gatvėse ir keliuose esanti gausybė iš anksto nežinomų ir sunkiai prognozuojamų kliūčių. Sistemai reikia jas ne tik laiku pastebėti, bet ir tinkamai įvertinti.
„Antžeminis autonominis transportas savo esme yra netgi sudėtingesnis už bepiločius orlaivius ar šiuolaikinius lėktuvus, kuriuose didelę skrydžio dalį atlieka automatizuotos sistemos, o pilotai daugiausia jas prižiūri. Panašiai galima kalbėti ir apie vandens transportą“, – pasakojo jis.
Svarbi net sekundės dalis
Papildomų sunkumų kelia tai, kad autonominė sistema negali visuomet remtis vienodai aiškiai matomais kelio ženklais ar ženklinimu – jų matomumas priklauso nuo nusidėvėjimo, oro sąlygų ir kitų aplinkos veiksnių.
„Ženklinimas gali būti nublukęs, jį gali uždengti sniegas, o matomumą apsunkinti ryški saulė, pūga ar priekyje važiuojantis sunkvežimis. Net ryškūs šešėliai tam tikromis aplinkybėmis gali būti klaidingai įvertinti kaip kliūtys ar kelio nelygumai. Tačiau sistemai vis tiek reikia greitai ir teisingai suprasti, ką ji mato“, – aiškino KTU lektorius.
Net ryškūs šešėliai tam tikromis aplinkybėmis gali būti klaidingai įvertinti kaip kliūtys ar kelio nelygumai.
Antžeminiame transporte itin svarbus ne tik transporto priemonės padėties nustatymo tikslumas, bet ir gebėjimas realiuoju laiku reaguoti į nuolat besikeičiančią aplinką.
„Jei lėktuvo ore ar kelto jūroje trajektorija nukryps keliomis dešimtimis centimetrų, dažniausiai nieko nenutiks. Gatvėje kartais pakanka ir gerokai mažesnio atstumo, kad būtų kliudyta kita transporto priemonė, pėsčiasis ar dviratininkas“, – sakė jis.
Reakcija gali vėluoti
Vien tik tiksliai nustatyti transporto priemonės padėtį neužtenka. Autonominė sistema turi stebėti ir kitus eismo dalyvius – ne tik nustatyti, kur yra kitas automobilis, pėsčiasis ar dviratininkas, bet ir prognozuoti, ką jis gali padaryti artimiausią akimirką.
„Saugus vairavimas yra sudėtinga, daugiasluoksnė smegenų veikla. Patyręs vairuotojas vienu metu vertina daugybę skirtingų veiksnių ir nuolat prognozuoja, kaip situacija gali pasikeisti. Tokį procesą visiškai atkartoti elektroninėms sistemoms vis dar yra labai sudėtinga“, – pabrėžė KTU lektorius.
Papildomų sunkumų kelia elektroninių sistemų reakcijos laikas. Pašnekovo teigimu, atskirose technologinės sistemos grandyse atsirandantys nedideli vėlavimai gali sumuotis, todėl net ir teisingai apskaičiuotas sprendimas itin greitai besikeičiančioje situacijoje gali būti priimtas per vėlai.
„Kartais pakanka ir sekundės dalies, kad situacija kelyje jau būtų pasikeitusi ir reikėtų visiškai naujo sprendimo. Todėl kelių eismo dalyvių stebėjimas, jų elgesio prognozavimas ir tinkamo reagavimo parinkimas realiuoju laiku dar ilgai išliks sudėtinga užduotimi autonominėms sistemoms“, – pažymėjo jis.
Autonomija kieme
Nors autonominis vairavimas šiandien gali atrodyti kaip nauja technologija, jos tyrimai, bandymai ir praktinis pritaikymas pasaulyje vyksta jau ne vieną dešimtmetį.
Viena sričių, kurioje autonominis transportas jau sėkmingai naudojamas, – uždaros teritorijos, tokios kaip sandėliai, terminalai, gamyklos ar logistikos centrai.
„Tokiose vietose galima pašalinti daugybę sunkiai kontroliuojamų veiksnių. Autonominės transporto priemonės gali pristatyti žaliavas prie gamybos linijų, pervežti produkciją sandėliuose ar atlikti kitas užduotis. Tokiose srityse autonominis vairavimas ne tik perspektyvus – jis jau seniai naudojamas“, – vardino M. Vilkickas.
Autonominės sistemos pritaikomos ir ten, kur transporto priemonei svarbiausia savarankiškai įvykdyti tam tikrą užduotį, o veikimo teritoriją, trukmę ir sąlygas galima iš anksto numatyti. Tokių pavyzdžių galima rasti žemės ūkyje, kur autonominė technika naudojama darbams laukuose, taip pat karinėse, humanitarinėse ar gelbėjimo operacijose.
„Tokiose situacijose autonominei transporto priemonei gali būti svarbiausia įvykdyti konkrečią misiją, o ne judėti centimetrų tikslumu tarp kitų eismo dalyvių. Tai gali būti įvairios karinės transporto priemonės, medicinos pagalbos ar gelbėjimo technika. Šiose srityse autonominių sistemų pritaikymas taip pat vyksta jau ne pirmus metus“, – teigė ekspertas.
Autonominio judėjimo technologijų pavyzdžių galima rasti ir kasdienėje aplinkoje - robotai-vejapjovės ar robotai-dulkių siurbliai, galintys savarankiškai judėti ir atlikti jiems pavestą funkciją.
Autonominio judėjimo technologijų pavyzdžių galima rasti ir kasdienėje aplinkoje – vejos robotai ar dulkių siurbliai robotai.
Be pedalų ir vairo
M. Vilkicko teigimu, apie visišką automobilio autonomiją būtų galima kalbėti tuomet, kai transporto priemonė visą kelionę gali įveikti savarankiškai, be žmogaus įsikišimo.
„Tikros autonomijos atveju automobilyje iš esmės galėtų net nebūti žmogui pasiekiamų valdymo įrenginių – vairo, pedalų ir panašiai. Jame esantis žmogus būtų tik keleivis, negalintis tiesiogiai daryti įtakos automobilio valdymui“, – aiškino jis.
Tokio lygio autonominis vairavimas Lietuvoje nėra įteisintas.
„Nesu teisės specialistas, tačiau, jeigu žmogus bet kada turi būti pasirengęs perimti automobilio valdymą ir sėdi vairuotojo vietoje, jis turi atitikti atitinkamos kategorijos transporto priemonės vairuotojui keliamus reikalavimus, turėti teisę ją vairuoti ir išlieka atsakingas už transporto priemonės valdymą“, – svarstė ekspertas.
Klimatas – nepalankus
Vertinant autonominio vairavimo perspektyvas Lietuvoje, būtina atsižvelgti ir į šalies klimato sąlygas.
Temperatūra mūsų šalyje per metus gali svyruoti nuo maždaug –30°C iki +30°C, o skirtingais metų laikais autonominėms sistemoms tenka veikti labai įvairiomis orų ir kelių sąlygomis. Žiemą papildomų sunkumų kelia sniegas ir purvas, galintys padengti ne tik kelio ženklus ar ženklinimus, bet ir pačios transporto priemonės žibintus ir jutiklius.
„Esame pripratę prie metų laikų kaitos ir su ja susijusių gamtos išdaigų, todėl kartais net nepastebime, kokiomis sudėtingomis sąlygomis tenka važiuoti. Užtenka stiprios pūgos, kad būtų sunku suprasti, kur baigiasi kelias ir prasideda kelkraštis ar griovys. Autonominiams automobiliams techniškai tai yra nepalyginamai sudėtingesnės sąlygos nei, pavyzdžiui, Kalifornijoje, kur didžiąją metų dalį jos gerokai stabilesnės“, – sakė jis.
Klaidinantys faktoriai
Būtų klaidinga manyti, kad šiltesnio ir stabilesnio klimato regionams pritaikytos autonominio vairavimo sistemos Lietuvoje galėtų būti naudojamos tokiomis pačiomis sąlygomis ir be papildomo pritaikymo.
„Reikia užtikrinti, kad visi autonominio automobilio jutikliai, kameros ir kita įranga patikimai veiktų per liūtį, rūką ar smarkų snygį. Dar sudėtingesnė situacija susidaro lijundros metu, kai lauke esantys paviršiai gali apledėti. Kas nutiktų apledėjus automobilio jutikliams? Nuotolinis operatorius juk negalėtų fiziškai jų nuvalyti“, – klausė jis.
Sudėtingos oro sąlygos gali turėti įtakos ne tik autonominio automobilio įrangos veikimui, bet ir pačiam jo judėjimui ir visam eismo srautui.
„Dar sudėtingesnis klausimas – autonominio automobilio valdymas slidžiame ar provėžuotame kelyje, kuriame vienu metu gali būti sniego, ledo ir atviro asfalto ruožų, o prie viso to prisidėtų stiprus vėjas. Jei tokiomis sąlygomis autonominė sistema dėl saugumo turėtų sumažinti greitį, pavyzdžiui, iki 20 km/val., kartu būtų lėtinamas ir visas likęs eismo srautas. Tuomet kyla klausimas – kokį realų pranašumą tokioje situacijoje suteiktų autonominis vairavimas?“ – svarstė KTU lektorius.
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