Abipus Atlanto – skirtingos nuotaikos

„Porsche“ grimzta
Vokietijos koncernas „Porsche AG“ per trečią metų ketvirtį patyrė beveik milijardą eurų nuostolį dėl išlaidų grįžti prie benzinu varomų automobilių gamybos vystymo, atidedant perėjimą prie elektromobilių gamybos.
Veiklos pelnas per devynis šių metų mėnesius sunyko iki 40 mln. eurų nuo 4,04 mlrd. eurų per tą patį laikotarpį pernai. Pardavimų pajamos sumenko 6 proc. iki 26,86 mlrd. eurų.
Pasak bendrovės finansų direktoriaus Jochenio Brecknerio, rezultatai atspindi „Porsche“ išlaidas, susijusias su produktų portfelio pertvarkymu, siekiant grįžti prie automobilių su benzininiais varikliais gamybos dėl vangios elektromobilių paklausos.
„Tikimės, kad 2025-aisiais bus pasiektas dugnas, o nuo 2026-ųjų rezultatai ženkliai gerės“, – vylėsi jis.
Pajamos ir lūkesčiai
JAV automobilių pramonės milžinas „Ford Motor Co.“ paskelbė trečio metų ketvirčio grynąjį pelną padidinęs 2,7 karto, o pajamos viršijo analitikų prognozes.
Pasak bendrovės, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, grynasis pelnas išaugo nuo 892 mln. iki 2,447 mlrd. dolerių, pajamos – 9,4 proc. iki 50,53 mlrd. dolerių.
Tokie rezultatai siejami su solidesniais automobilių pardavimais bei mažesniu nei tikėtasi importo muitų padidinimo poveikiu.
Elektromobilių gamintoja „Tesla“ trečią metų ketvirtį pasiekė rekordines pardavimų pajamas, tačiau grynojo pelno gavo 37 proc. mažiau nei prieš metus.
„Tesla“ tvirtina investuojanti, kad sukurtų neįtikėtiną vertę transporto, energetikos ir robotikos srityse.
Šių metų liepą-rugsėjį užsakovams pristatyta rekordiškai daug elektromobilių – 497,1 tūkst. arba 7 proc. daugiau nei prieš metus. Vis dėlto gamyba sumenko 5 proc. iki 447,45 tūkst.
Akcijos pabrango
Švedijos lengvųjų automobilių gamintojas „Volvo Cars“ pranešė grynąjį pelną trečią metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, išauginęs nuo 4,4 mlrd. iki 4,5 mlrd. Švedijos kronų (410 mln. eurų).
Pajamų sumažėjimą 7 proc. iki 86,4 mlrd. kronų (7,93 mlrd. eurų) Kinijos grupei „Geely“ priklausanti bendrovė paaiškino pardavimų nuosmukiu dėl aštrios konkurencijos ir aukščiausios klasės elektromobilių paklausos kritimo, taip pat Švedijos kronos sustiprėjimu.
Kita vertus, rezultatai gerokai viršijo lūkesčius rinkoje, o tai sukėlė staigų bendrovės akcijų kainos šuolį.
