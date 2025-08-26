Registrų centras paskelbė transporto įmonių pelnus ir nuostolius

Įmonės pernai sugeneravo bendrą 766,5 mln. eurų ikimokestinį pelną, o nuostolingai dirbusios patyrė bendrą 153,1 mln. eurų ikimokestinį nuostolį. Tuo metu 2023 metais pelningai dirbusios bendrovės uždirbo 1 mlrd. eurų pelno, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė 151,7 mln. eurų ikimokestinių nuostolių.
„Nepaisant visko praėjusių metų transporto įmonių finansiniai rezultatai rodo, kad daugelis rinkos dalyvių dirbo stabiliai ir šiam sektoriui, reikšmingai prisidedančiam prie šalies bendrojo vidaus produkto, tai jau yra geras ženklas“, – pranešime sakė Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Nuostolingai pernai metus baigė ketvirtadalis (26 proc.) rinkos žaidėjų. Likusi dalis nefiksavo nei pelno, nei nuostolių. Tuo metu 2023 metais pelningai dirbo 49 proc. įmonių, o nuostolingai – 24 proc. įmonių.
Bendra visų savo finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių transporto sektoriaus įmonių apyvarta 2024 metais siekė 16,1 mlrd. eurų ir, palyginti su 2023 metais, buvo 3 proc. didesnė. Pajamas didino 56 proc. sektoriaus įmonių, mažesnę apyvarta fiksavo 41 proc. įmonių, dar nedidelė dalis nurodė, kad pajamų neturėjo.
Iš finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių transporto sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius per metus išaugo daugiau nei kas ketvirtoje (28 proc.) bendrovėje, 26 proc. įmonių šis skaičius sumažėjo, o beveik kas antroje įmonėje darbuotojų skaičius nesikeitė.
Transporto sektoriaus įmonių finansinių rezultatų analizė atlikta remiantis bendrovių Registrų centrui iki liepos 1 dienos pateiktomis finansinėmis ataskaitomis. Iš viso analizei pasitelkta apie 7,8 tūkst. įmonių finansinių ataskaitų.
