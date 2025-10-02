„Imamės atitinkamų veiksmų“: VMI seka šiuos asmenis

Kur seka tokius veikėjus ir ar įmanoma su VMI susitarti dėl skolos išdėliojimo, plačiau pakomentavo VMI Nepriemokų administravimo departamento vadovė Džiuginta Balčiūnienė.
– Kaip VMI seka skolininkus?
– Periodiškai žiūrime mokėtojų turimas skolas savo sistemose, taip pat stebime, kokį turtą jie turi, kaip moka mokesčius ir nesumokėjus imamės atitinkamų veiksmų.
– Bet kaip tie skolininkai yra sekami, kur jie sekami?
– Jeigu yra skola, turimą turtą areštuojame, tokiu būdu užtikrindami mokestinės nepriemokos išieškojimą. Pirmiausia skolas išieškome iš sąskaitų – jos blokuojamos. Žinoma, prieš tai primenama apie skolą. Bet įmonės dažniausiai pačios žino savo skolas, nes pačios deklaruoja mokesčius. Tikrai didžioji dalis įmonių mokesčius sumoka, pavyzdžiui, PVM 90 proc. sumos laiku. O su kitais dirbame pagal įstatymus.
– Kaip reaguoja patys skolininkai?
– Nepasakyčiau, kad nustemba, nes mes jau seniai matome viską, ką turi įmonės – tiek nekilnojamojo turto, tiek „Regitros“ duomenis. Mokesčių inspekcija disponuoja daugybe duomenų ir jeigu nemoka mokesčių, kaip minėjau, tas turtas areštuojamas.
– Kas yra indikatorius, kad skolininkas yra piktybinis?
– Tokios sąvokos kaip „piktybiniai“ oficialiai neturime, bet stebime jų mokesčių mokėjimo elgseną. Jeigu ilgą laiką mokesčiai nemokami, nepavyksta išieškoti iš sąskaitų, traktuojame tai kaip nenorą bendradarbiauti. Bet yra daug mokėtojų, kurie tuo metu tiesiog negali sumokėti ir kreipiasi dėl sutarties sudarymo – dėl skolų išdėstymo. Jie būna geranoriški ir randame būdą padėti, sudarydami mokestinės paskolos sutartį.
– Tokių nebendradarbiaujančių skolininkų daugėja ar mažėja?
– Dėl bendradarbiavimo nepasakyčiau, bet dideles skolas turinčių skolininkų stebime mažėjimą. Pavyzdžiui, turinčių virš 100 tūkst. eurų nepriemoką dabar turime apie 100 mokėtojų ir tas skaičius mažėja.
– Ar įmanoma su VMI susitarti?
– Visų pirma, skolingus informuojame apie skolą. Vėliau, jei ji nemokama, blokuojamos sąskaitos ir vykdomas nurašymas. Bet bet kuriuo momentu, pateikę deklaraciją dar iki mokėjimo termino, tiek įmonės, tiek gyventojai gali kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo. Tokiu atveju sąskaitos nebūtų blokuojamos. Aišku, yra nustatytos taisyklės, kokius dokumentus pateikti. Išnagrinėjus prašymą, jis dažniausiai patenkinamas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Į skolas įklimpęs verslininkas, bet besimėgaujantis prabangiu gyvenimu. Kiek tokių yra?
– Negalėčiau pasakyti, kiek jų yra. Bet jei turi skolą ir įsigyja turtą – mokesčių inspekcija tai mato. Toks turtas areštuojamas skolų išieškojimui užtikrinti.
– Bet tokių vis dar yra?
– Skolininkai tikrai turi turto, nes pritaikome užtikrinimo priemones. Turime kelis šimtus skolininkų, kurių turtas yra areštuotas arba įkeistas mokesčių inspekcijos naudai.
– Nuo prievolių geriau nebėgti, nesislėpti, o ateiti ir susitarti?
– Taip, siūlyčiau ateiti ir susitarti. Nes nesąžiningiems mokėtojams taikome ir kitas poveikio priemones – perduodame ikiteisminio tyrimo institucijoms medžiagą apie nesąžiningus mokesčių mokėtojus.
