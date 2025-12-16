 Vasaros sezonu – du nauji skrydžiai iš Vilniaus

Vasaros sezonu – du nauji skrydžiai iš Vilniaus

2025-12-16 13:53
BNS inf.

Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ 2026 metų vasaros sezonu iš Vilniaus pradės du naujus tiesioginius skrydžius – į Ciurichą (Šveicarija) ir Kišiniovą (Moldova).

Vasaros sezonu – du nauji skrydžiai iš Vilniaus
Vasaros sezonu – du nauji skrydžiai iš Vilniaus / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nuo balandžio pradžios „Air Baltic“ į Kišiniovą skraidins du kartus per savaitę, o nuo gegužės pradžios – į Ciurichą tris kartus, pranešė bendrovė.

„Lietuva išlieka viena svarbiausių „Air Baltic“ rinkų, todėl plėsdami veiklą Vilniuje dar labiau stipriname savo pozicijas regione", – pranešime sakė įmonės tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.

„Naujas skrydis į Kišiniovą atveria dar vieną Europos sostinę mūsų krypčių žemėlapyje ir sudaro patogias tranzito galimybes per Vilnių, o Ciuricho kryptis plečia galimybes tiek verslo, tiek laisvalaikio keliautojams“, – pranešime sakė Lietuvos oro uostų direktorius Simonas Bartkus.

Anot jo, planuojant kitą vasaros sezoną numatoma 21 proc. padidinti sėdimų vietų pasiūlą jos lėktuvuose iš Lietuvos. Tuo metu „Air Baltic“ iš Vilniaus, Kauno ir Palangos skraidins daugiau nei 20 tiesioginių krypčių.

Šiame straipsnyje:
Air baltic
Skrydžiai
vasaros sezonas
skrydžiai iš Vilniaus
skraidinti į Ciurichą
reisas į Kišiniovą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų