„Flydubai“ atstovas: sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai skrydžiai būtų nukreipiami kitur

„Mes esame iš labai nepastovaus regiono, nuolat susiduriame su krizėmis. (...) Turime parengtą planą. Geras dalykas yra, kad turime operacijas Rygos oro uoste. Tikimės naudoti šį oro uostą kaip nukreipimo tašką“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje Vilniuje teigė „Flydubai“ komercinės veiklos vyresnysis viceprezidentas Jeyhunas Efendi (Džeihunas Efendis).
Pirmasis skrydis iš Dubajaus į Vilnių įvyks ketvirtadienį vakare. Planuojama, kad skrydžiai vyks tris kartus per savaitę tiek žiemos, tiek vasaros sezonu.
Kaip rašė BNS, „Flydubai“ planavo pradėti skrydžius iš Vilniaus oro uosto jau 2024 metų pabaigoje, tačiau planus nukėlė dėl orlaivių trūkumo rinkoje.
