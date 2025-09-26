 Užimtumo tarnyba: „Orlen Service Lietuva“ atleidžia visus valytojus

Užimtumo tarnyba: „Orlen Service Lietuva“ atleidžia visus valytojus

2025-09-26 16:32
Marta Kraujelytė (ELTA)

Lenkijos energetikos koncernui „Orlen“ priklausanti bendrovė „Orlen Service Lietuva“ atleidžia 31 darbuotoją, praneša Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba: „Orlen Service Lietuva“ atleidžia visus valytojus
Užimtumo tarnyba: „Orlen Service Lietuva“ atleidžia visus valytojus / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Tarnybos atstovės Mildos Jankauskienės teigimu, visi atleidžiami darbuotojai – valytojai. Anot jos, sprendimas priimtas bendrovei nutraukiant valymo paslaugų veiklą.

„Kadangi bendrovė nebelaimėjo sutarties su savo pagrindiniu užsakovu, (…) įmonė daugiau šitų vidaus patalpų valymo paslaugų nebevykdys“, – Eltai teigė įmonės vadovas Tadas Tuomenas.

„Tiesiog, tai nėra pagrindinė įmonės veikla, bendrovė koncentruosis į kitas pagrindines veiklas: elektra, automatika, statinė ir rotacinė mechanika“, – tęsė jis.

Kaip nurodo Užimtumo tarnyba, atleidimus bendrovė planuoja vykdyti nuo šių metų lapkričio 28 d. iki metų pabaigos.

Remiantis Registrų centro duomenimis, „Orlen Service Lietuva“ pajamos pernai padidėjo nuo 11,7 mln. eurų iki beveik 17 mln. eurų.

Grynasis pelnas taip pat išaugo nuo 792 tūkst. iki beveik 1,3 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
atleisti darbuotojus
Užimtumo tarnyba
valytojai
paslaugos
Orlen Service Lietuva

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų