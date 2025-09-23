 Bankrutuojanti Kėdainių siuvykla „Saguva“ atleidžia visus darbuotojus

2025-09-23 14:32
BNS inf.

Bankrutuojanti Kėdainių drabužių siuvimo įmonė „Saguva“ numato atleisti visus 38 darbuotojus. Apie tai ji pranešė Užimtumo tarnybai.

Bankrutuojanti Kėdainių siuvykla „Saguva“ atleidžia visus darbuotojus / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, dauguma atleidžiamųjų žmonių  – 30 – siuvėjai.

Darbuotojus atleisti numatoma spalio 3-7 dienomis.

Bendrovės kreditoriai rugsėjo 1 dieną nutarė pradėti jos bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Visų kreditorių reikalavimai siekia 29,2 tūkst. eurų, iš jų 24,7 tūkst. eurų – mažosios bendrijos „Irgudas“, o 1,6 tūkst. – „Sodros“, rašoma Registrų centrui pateiktame susirinkime protokole. 

1973 metais įkurtos bendrovės internetinėje svetainėje nurodoma, kad produkciją ji tiekė ne tik privačioms bendrovėms, bet ir valstybinėms organizacijoms – kariuomenei, policijai, priešgaisrinės saugos tarnyboms, pasienio policija.

Pernai „Saguvos“ pajamos sumenko 33 proc. iki 495,4 tūkst. eurų, ji patyrė 115,2 tūkst. eurų nuostolio, kai 2023 metais buvo uždirbusi 6 tūkst. grynojo pelno.

