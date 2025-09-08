 „MA Lithuania“ atleis septintadalį darbuotojų

„MA Lithuania“ atleis septintadalį darbuotojų

2025-09-08 17:41
BNS inf.

Izraelyje registruotai grupei „Moon Activ Ltd“ priklausanti programinės įrangos kūrimo bendrovė „MA Lithuania“ (buvusi „Melsoft LT“) ketina atleisti 19 darbuotojų – apie septintadalį įmonėje dirbančių žmonių. 

„MA Lithuania“ atleis septintadalį darbuotojų
„MA Lithuania“ atleis septintadalį darbuotojų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Užimtumo tarnyba gavo įmonės pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.

Iki spalio 31 dienos numatoma atleisti daugiausia programinės įrangos testuotojų (keturis), multimedijos programų kūrėjų, grafikos dizainerių, taikomųjų programų programuotojų – po tris, BNS pranešė tarnyba.

Pasak jos, atleidimo priežastys: perteklinių funkcijų naikinimas.

„Darbo sutartys bus nutrauktos pagal Darbo kodekso 57 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės) arba Darbo kodekso 54 straipsnį (apibusiu šalių susitarimu)“, – teigia tarnyba. 

Bendrovėje dirba 143 darbuotojai. Pernai joje dirbo vidutiniškai 214 žmonių.

„MA Lithuania“ pernai gavo 27,36 mln. eurų pajamų (2023 metais – 34,3 mln. eurų), jos grynasis pelnas smuko nuo 

2,12 mln. eurų iki 1,61 mln. eurų. 

Šiame straipsnyje:
programinė įranga
bendrovė
MA Lithuania
Izraelio įmonė
atleisti darbuotojus
Užimtumo tarnyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų