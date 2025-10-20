„Šypsenos akademija“ džiugina pacientus – lig šiol niekada netaikyta garantija atstatytiems dantims!

Danties atstatymas su garantija: ar toks reiškinys egzistavo lig šiol?
Iš esmės, Lietuvoje veikiančios odontologijos klinikos implantais atkurtiems dantims netaiko ilgalaikių garantijų. Pacientui suteikiama tik implantų gamintojo garantija. Kartais pacientai susidaro klaidingą nuomonę, kad ši garantija juos apsaugo nuo visų rizikų. Iš tikrųjų, taip tikrai nėra. Implanto gamintojo garantija yra taikoma tik pačiam implantui. Nors dantis yra atstatomas implantu, tačiau dantų implantavimas yra kompleksinis procesas, kurio kaina susideda iš daugybės skirtingų veiksnių. Dantų implantacijos kainą sudaro implantas, chirurgo, protezuojančio gydytojo ir kito susijusio personalo darbas, danties vainikėlis ir kiti komponentai. „Šypsenos akademijos“ generalinė direktorė Gintarė Krikščiūnienė pasakoja, kaip atrodo dabartinė praktika: „Jeigu Jums atstačius dantį po kelių metų implantas skils, Jūs patys turėsite susimokėti už chirurgo darbą, sriegiant naują implantą, gaminti naują danties karūnėlę, padengti protezuojančio gydytojo darbo sąnaudas. Manau sutiksite, kad ištikus bėdai tai nėra geriausia opcija.“ Implantų gamintojo garantija finansinę naštą sumažina minimaliai ir tikrai nesuteikia pacientui visapusiško saugumo. Su pilna garantija jos tapatinti tikrai negalima. Todėl galima teigti, kad danties atstatymas su pilna garantija yra praktika, kuri mūsų šalyje lig šiol visiškai neegzistavo.
Kodėl atkurtam dančiui garantija yra svarbi?
Daugelis pacientų supranta, kad dantų implantų prigijimo tikimybė yra labai didelė. Taip pat jie žino, kad implantai yra ypač tvirtos ir stabilios dantų atkūrimo priemonės, kurios tarnauja daugelį metų. Visgi, pacientai racionaliai suvokia faktą, kad dantų implantai, kaip ir natūralūs dantys, tikrai nėra nepažeidžiami. Tai reiškia, kad rizika, jog dėl tam tikrų priežasčių implantams gali prireikti korekcijų, yra reali. Šis faktas pacientams nesuteikia pakankamo saugumo pojūčio, o atliekant tokius svarbius gyvenimo pokyčius jis yra itin svarbus. „Šypsenos akademija“ nori puoselėti pacientų pasitikėjimą ir ramybę, todėl šis odontologijos klinikų tinklas suteikia 5 metų garantiją visoms atstatyto danties sudedamosioms dalims. „Šypsenos akademijos“ generalinė direktorė Gintarė Krikščiūnienė trumpai paaiškina: „Atstatę dantį mūsų klinikoje galėsite būti ramūs: jei bėda ištiko ne dėl Jūsų kaltės, „Šypsenos akademija“ viską sutvarkys ir padengs su gydymu susijusias išlaidas. Kitaip tariant, pacientams nereikės mokėti ne tik už implantą, bet ir už karūnėlę, reikalingas procedūras bei naudojamas medžiagas.“
Pilna garantija atkurtam dančiui: esminės sąlygos
Pacientams, kurie dantų implantacijai renkasi „Šypsenos akademiją“, suteikiama penkerių metų garantija visam atkurtam dančiui. Nors dantų implantai įprastai tarnauja žymiai ilgiau, tačiau vertinant įvairius veiksnius, 5 metų garantinis terminas yra optimalus. Per 5 metus, ypač vyresniame amžiuje, gali įvykti reikšmingi fiziologiniai pokyčiai. Dantis yra neatsiejama žmogaus anatomijos dalis, todėl jo būklę gali lemti ir neodontologiniai veiksniai. 5 metai yra terminas, per kurį gydytojai dar gali numatyti ir prognozuoti implanto būklę.
Garantija yra visiškai nemokama. Pacientams, norintiems pasinaudoti garantija yra taikomas vienintelis reikalavimas – profilaktiniai burnos sveikatos patikrinimai kartą per metus. Patikrinimų metu atliekama burnos ertmės apžiūra, profesionali burnos higiena ir kompiuterinės tomografijos tyrimas.
Garantija gali pasinaudoti beveik visi pacientai. Deja, yra kelios išlygos, dėl kurių gydytojas gali jos nesuteikti. Išimtys yra taikomos pacientams, kurie susiduria su bruksizmu, onkologinėmis ligomis ar cukriniu diabetu. Tokie sveikatos sutrikimai didina tiek natūralių, tiek atstatytų dantų pažeidimo riziką. Nors žmonės, kurie susiduria su sudėtingesne sveikatos būkle yra priskiriami padidintos rizikos grupei ir negali pasinaudoti garantija, tačiau sėkmingą dantų implantacijos rezultatą jie gali pasiekti. Todėl svajonės apie gražią šypseną jiems atsisakyti tikrai nereikėtų.
Danties atstatymas su 5 metų garantija – unikali galimybė, kuria šiuo metu gali pasinaudoti tik „Šypsenos akademijos“ pacientai. Tai visiškai nauja ir be galo vertinga praktika, kuri pacientui suteikia užtikrintumo ir saugumo pojūtį.
Užsiregistruoti implantuojančio gydytojo konsultacijai „Šypsenos akademijoje“ galima internetu – www.sypsenosakademija.lt arba telefonu +370 520 44 777.
Naujausi komentarai