Sveikos burnos planas – investicija į ilgalaikę gražią šypseną

Vis dėlto svarbu suprasti, kad sveiki dantys ir graži šypsena neatsiranda savaime. Kiekvienas žmogus, norintis pasirūpinti šypsenos grožiu ir ilgalaike dantų sveikata, turi įdėti darbo ir pastangų. Gerą dantų būklę padeda palaikyti tinkami burnos higienos įpročiai. Vis dėlto to ne visada pakanka. Net ir tinkamai prižiūrimi dantys neapsaugoti nuo pažeidimų ir kitų rizikų. Vadinasi, burnos sveikatą reikia puoselėti ne tik namuose, bet ir odontologo kabinete. Reguliarios apžiūros yra savotiška saugumo garantija, padedanti palaikyti nepriekaištingą burnos sveikatą ir apsisaugoti nuo rimtesnių problemų ateityje.
Panagrinėkime išsamiau, kodėl burnos apžiūras reikia atlikti reguliariai ir kokią naudą jos suteikia mūsų burnos sveikatai.
Sveikos burnos planas: kodėl verta?
Dažniausiai žmonės į odontologus kreipiasi tik tuomet, kai susiduria su danties skausmu ar kitomis akivaizdžiai pastebimomis arba jaučiamomis burnos ertmės problemomis. Kitaip tariant, pacientai odontologo kabinete dažniausiai apsilanko tuomet, kai neigiami pakitimai jau yra atsiradę ar net stipriai pažengę į priekį. Sveikos burnos planas – tai profilaktinis tyrimas, kuris padeda įvertinti burnos sveikatą, įžvelgti pirminėje stadijoje esančias problemas ir laiku joms užkirsti kelią.
Vizito metu nuodugniai patikrinama burnos ertmė. Gydytojas detaliai įvertina dantų ir dantenų būklę, sąkandį, burnos švarą. Kitaip tariant, apžiūros metu burnos sveikata patikrinama visapusiškai, todėl pacientas gauna išsamią informaciją apie savo dantų būklę, sužino apie bet kokio pobūdžio pažeidimus ar pakitimus. Gydytojas atlieka ne tik vizualinę patikrą, bet ir kompiuterinę tomografiją. Tai pažangus 3D tyrimas, padedantis įvertinti tai, ko negalima pamatyti plika akimi: žandikaulio kaulo būklę, dantų ir šaknų padėtį, giluminius uždegimus. Po atliktos apžiūros gydytojas įvertina papildomų odontologinių procedūrų poreikį, tiksliai paaiškina pacientui, ką ir kaip reikia daryti toliau. Pacientas gauna aiškų veiksmų planą, kaip žingsnis po žingsnio pasirūpinti savo burnos sveikata.
Sveikos burnos planas – puikus startas prieš dantų tiesinimą kapomis
Daugeliui pacientų dantų tiesinimo procesas kelia nemažai klausimų ir dvejonių. Dantis tiesinti šiais laikais galima įvairiais būdais. Šiandienėje praktikoje vietoj tradicinių breketų vis dažniau naudojamos dantų tiesinimo kapos. Tai modernesnė dantų tiesinimo priemonė, su kuria efektyviai galima išspręsti tiek standartines, tiek sudėtingesnes ortodontines problemas. Šiuolaikinės dantų tiesinimo kapos pritaikytos įvairaus amžiaus pacientams, jos puikiai tinka ir vyresniems žmonėms, tad nuo šiol gražia šypsena galima džiaugtis bet kuriame amžiuje. Be to, kapos užtikrina ne tik veiksmingą, bet ir gana diskretišką dantų tiesinimą, todėl pacientas gali išvengti pastebimų išvaizdos pokyčių gydymo metu. Iš visų kapų šiuo metu bene daugiausia dėmesio sulaukia amerikietiškos kapos. Amerikietiškos kapos skaidrių dantų tiesinimo kapų rinkoje šiuo metu yra laikomos tikra sensacija, jos pasižymi ypač aukšta kokybe ir ypatingu skaidrumu. Šios kapos pelnė pasaulinį pripažinimą ir jau sėkmingai padėjo daugiau nei 1 mln. pacientų, dabar galinčių džiaugtis puikiomis šypsenomis. Dantų tiesinimas pažangiomis amerikietiškomis kapomis yra prieinamas ir „Šypsenos akademijos“ pacientams.
Planuojantiems tiesinti dantis sveikos burnos apžiūra yra puiki pradžia, padedanti suprasti, kaip vyksta dantų tiesinimo procesas ir kokių paruošiamųjų darbų reikia. Devyniems iš dešimties žmonių prieš tiesinant dantis prireikia papildomų odontologinių procedūrų. Tokios apžiūros metu atsakingai patikrinama burnos ertmė ir nustatomas odontologinių procedūrų poreikis. Vizito metu aptariami ir įvairūs tiesinimo metodai, skirtingų dantų tiesinimo metodų pranašumai ir trūkumai, išsiaiškinamos preliminarios gydymo išlaidos. Daromos veido ir dantų nuotraukos, kad ortodontas vėliau galėtų parinkti individualiai pacientui pritaikytus gydymo metodus. Po savaitės nuotoliniu būdu pacientui pateikiamos ortodonto išvados, kuriose nurodomos optimalios dantų tiesinimo priemonės ir gydymo trukmė. Taigi galima teigti, kad sveikos burnos planas pacientui leidžia lengviau priimti sprendimą dėl dantų tiesinimo ir efektyviau pasiruošti gydymui.
Svarbu nepamiršti, kad kreivi ar pažeisti dantys – ne tik estetiniai defektai. Tai rimtos problemos, kenkiančios ne tik šypsenos grožiui, bet ir burnos, o kartais net viso organizmo sveikatai. Sveikos burnos planas – veiksminga priemonė, padedanti pasirūpinti ilgalaike dantų sveikata, leidžianti apsisaugoti nuo sudėtingesnių problemų ir, svarbiausia, suteikianti ramybės pojūtį. „Šypsenos akademijoje“ sveikos burnos planą dabar galima gauti vos už 99 eurus. Pasiūlymu pasinaudojusiems bus suteikta profesionali terapeuto konsultacija, atliktas išsamus dantų būklės įvertinimas. Vizito metu bus atliekamas kompiuterinės tomografijos tyrimas ir burnos ertmės nuotraukos pagal ortodontinį protokolą. Pacientas bus supažindintas su odontologinėmis procedūromis, kurias reikėtų atlikti siekiant visapusės burnos sveikatos. Į pasiūlymo kainą įskaičiuota ir nuotolinė ortodonto konsultacija, pirminio ortodontinio gydymo plano sudarymas ir individualių rekomendacijų dėl dantų tiesinimo pateikimas. Tad šis pasiūlymas – puiki paskata nedelsti ir žengti tvirtą žingsnį sveikesnės šypsenos link.
