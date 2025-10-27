Šypsena per vieną parą: kaip veikia implantacija „All-on-4“ metodu?

Kodėl negalima delsti?
Dantų netekimas – ne tik estetinė problema. Tai sukelia daug nepatogumų: apsunkina kramtymą, keičia veido bruožus, didina virškinimo sutrikimų riziką. Dar svarbesnė yra psichologinė pusė – daugelis pacientų, praradę dantis, ima vengti šypsotis, nepasitiki savimi, o socialinis gyvenimas tampa sudėtingesnis.
„Taisyklingas sąkandis ir sklandi kramtymo funkcija yra užtikrinama tik tuomet, kai žmogus turi visus dantis. Jei trūksta nors kelių, organizmas reaguoja – gretimi dantys ima pamažu slinktis į tuščias ertmes, kinta sąkandis, atsiranda žandikaulio sąnario problemų. Be to, ilgainiui tose vietose, kur nėra dantų, kaulas pradeda nykti – tai reiškia, kad ilgainiui atkurti dantis tampa vis sudėtingiau“, – aiškino implantuojantis gydytojas odontologas S. Bankauskas.
Žandikaulio kaulo nykimas yra viena didžiausių problemų pacientams, ilgai atidėliojantiems dantų atkūrimą. Tai ne tik apsunkina vėlesnį protezavimą, bet ir gali reikšti, kad prieš implantaciją reikės papildomų kaulo priauginimo procedūrų, kurios reikalauja daugiau laiko bei išlaidų. Dėl šios priežasties gydytojai rekomenduoja nedelsti ir dantis atkurti kuo greičiau.
Dantys per vieną parą – misija įmanoma
Daugelis pacientų, netekusių dantų, vengia kreiptis į gydytojus manydami, kad jų laukia ilgas ir skausmingas gydymas. Tačiau, naudojant „All-on-4“ metodą, viso žandikaulio dantys gali būti atkurti vos per vieną parą.
„Šis metodas suteikia galimybę pacientui tą pačią parą palikti kliniką jau su nauja šypsena. Procedūros metu į žandikaulį įsriegiami keturi implantai, ant kurių pritvirtinamas laikinas fiksuotas dantų protezas. Jis atrodo natūraliai ir leidžia iš karto mėgautis visaverčiu gyvenimu – be diskomforto ar kompleksų. Po pusės metų, implantams prigijus, pacientui atliekamas nuolatinių dantų protezavimas“, – pasakojo S. Bankauskas.
Šis metodas ypač naudingas žmonėms, netekusiems visų arba daugumos dantų, nes leidžia išvengti sudėtingų chirurginių procedūrų. Be to, tai puiki alternatyva išimamiems protezams, kurie dažnai būna nestabilūs, nepatogūs ir nesuteikia tokios geros kramtymo funkcijos.
Kodėl verta rinktis „All-on-4“ metodą?
Vienas didžiausių šio metodo privalumų – greitis. Pacientas naujais dantimis gali džiaugtis jau tą pačią dieną. Protezai yra fiksuoti, todėl nejudės valgant, kalbant ar juokiantis. Keturi implantai suteikia tvirtą pagrindą dantų protezui, o naudojami „Nobel Biocare“ implantai tarnauja visą gyvenimą. Estetiškai atrodantys protezai nesiskiria nuo natūralių dantų, o pati procedūra leidžia pacientams iš karto sugrįžti į normalų gyvenimą.
Dabar dantis atkurti apsimoka labiau nei bet kada
Implantacija dažnai siejama su didele investicija, tačiau šiuo metu yra puiki galimybė atkurti šypseną už itin palankią kainą. CLINIC | DPC kviečia pasinaudoti unikaliu pasiūlymu – „All-on-4“ implantacijos metodu vienas žandikaulis Jums bus atkurtas už 4999 EUR, o į kainą – viskas įskaičiuota: implantacija „All-On-4“ metodu, laikinas neišimamas protezas, sedacija, komfortiška poilsio zona bei transportavimo paslaugos. Tai reiškia, kad pacientai gali gauti aukščiausios kokybės gydymą už ypač gerą kainą, nesijaudindami dėl papildomų išlaidų. Kadangi implantacijos procesas trunka vos vieną dieną, pacientai išvengia ilgų gydymo etapų, dažnų vizitų pas gydytoją bei papildomų kaštų, kurie dažnai atsiranda kitais dantų atkūrimo būdais.
CLINIC | DPC – daugiau nei odontologija
CLINIC | DPC – tai vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, kuris nuo 2009 m. sėkmingai padeda pacientams susigrąžinti šypsenas. Klinika bendradarbiauja su „Nobel Biocare“ – viena iš pirmaujančių implantų gamintojų pasaulyje, kurios gaminiams suteikiama viso gyvenimo garantija.
Be to, čia ypatingas dėmesys skiriamas būtent pacientų patogumui. Klinika teikia transportavimo paslaugas, kurių sąlygos aptariamos individualiai su kiekvienu pacientu. Todėl, jeigu pacientas gyvena kitame mieste, jo pasiimti atvykstama nuo pat namų. Tuomet jis būna atvežamas į kliniką, o po procedūrų parvežamas atgal namo. Po operacijos pacientai ilsisi patogiai įrengtose ramybės zonose, kuriose jie gali atsipalaiduoti, pasimėgauti maistu. Klinika taip pat suteikia galimybę už paslaugas atsiskaityti išsimokėtinai arba pasinaudoti Teritorinių ligonių kasų kompensacija. Tam tikrais atvejais dalį gydymo išlaidų gali padengti Privalomojo Sveikatos Draudimo fondas, todėl dantų atkūrimas tampa prieinamas dar platesniam pacientų ratui.
Investicija į gyvenimo kokybę
Dantų atkūrimas – tai ne tik estetinė procedūra. Tai investicija į sveikatą, pasitikėjimą savimi ir gyvenimo kokybę. „Pacientai dažnai negali patikėti, kaip greitai ir lengvai galima susigrąžinti šypseną. Jie išeina iš klinikos su naujais dantimis ir nauju požiūriu į gyvenimą. Tai viena iš priežasčių, kodėl „All-on-4“ metodas yra toks populiarus visame pasaulyje“, – sakė S. Bankauskas.
Jei jau kurį laiką svarstote apie dantų atkūrimą, dabar – puikus metas veikti. Nepraleiskite galimybės pasinaudoti galiojančiais specialiais pasiūlymais ir džiaugtis gražia bei sveika šypsena! Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai telefonu +370 632 00 005, registracijos metu nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos.
