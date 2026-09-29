Per sirenų patikrą – nesklandumai: daliai gyventojų trumpam sutriko „Tele2“ ryšys

Pasak įmonės atstovės, su sutrikimais susidūrė nedidelė dalis operatorės klientų visoje Lietuvoje.
„Fiksavome, kad gyventojai gavo pranešimus, fiksavome trumpalaikį, kelių minučių ryšio sutrikimą, kurį patyrė nedidelė dalis vartotojų“, – LRT radijui sakė „Tele2“ atstovė Asta Buitkutė.
Jos teigimu, tokiems vartotojams rekomenduojama perkrauti telefonus, šiuo metu sutrikimai pašalinti.
Kaip skelbė ELTA, antradienį prieš vidurdienį į šalies gyventojų telefonus išsiųsti pranešimai apie tikrinamą perspėjimo sistemą. Prieš vidurdienį pradėjusios kaukti sirenos yra pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalis.
Šie pranešimai siųsti visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priims tik tie telefonai, kuriuose nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungiant sirenas ar siunčiant pranešimus į mobiliuosius telefonus, prireikus – per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar pasiuntinius, taip pat informuojami per radiją ir televiziją.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje – prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos.
2029 metais, įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojams perspėti bus naudojamos 1 438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1 125.
Planuojama, kad perspėjimo sirenomis bus galima pasiekti apie 75 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Naujausi komentarai