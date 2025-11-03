Seimo komitete – Valstybės kontrolės atlikto LRT audito rezultatai

Aukščiausiai šalies audito institucijai visuomeninio transliuotojo vertinimą atlikti balandžio viduryje pavedė Seimas.
Šį nutarimą inicijavo „Nemuno aušros“ atstovai, jį palaikė kiti valdantieji. Opoziciniai konservatoriai bei liberalai protestuodami prieš spaudimą LRT balsavime nebalsavo.
Pagal priimtą nutarimą, Valstybės kontrolė 2021–2024 metų LRT veiklą vertino ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Nutarime teigiama, kad auditas reikalingas atsižvelgiant į ženklų transliuotojo finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų augimą bei „siekiant įvertinti, kaip LRT veikloje laikomasi „skaidrumo, efektyvumo, rezultatyvumo, atskaitomybės, nešališkumo, politinio neutralumo ir kitų veiklos principų“.
2026 metų biudžeto projekte LRT numatyta skirti per 88 mln. eurų.
Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė yra sakiusi, kad auditoriai netirs nacionalinio transliuotojo neutralumo, tai bus įprastas veiklos auditas.
LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kritikavo politikų kišimąsi, sakė, kad dedamas pagrindas iš esmės keisti LRT kryptį.
