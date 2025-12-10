Seimo Audito ir Kultūros komitetai dar kartą išklausys Valstybės kontrolės išvadas dėl LRT

„Kadangi Kultūros komitetas kuruoja visuomenės informavimo sritį, mums yra svarbu išklausyti Valstybės kontrolės išvadas ir pasižiūrėti, kaip mes galėtume padiskutuoti kartu su atstovais ir dalyvaujančiomis suinteresuotomis šalimis dėl tų kontrolės išvadų“, - Eltai antradienį popiet komentavo Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
ELTA primena, kad visuomeninio transliuotojo VK atlikto patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.
Po auditorių vertinimo iš viso buvo pateiktos 9 rekomendacijos – keturios skirtos LRT administracijai, trys Vyriausybei ir po vieną LRT tarybai bei Kultūros ministerijai.
LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
