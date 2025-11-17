Valstybės kontrolė skelbs pirmojo „Igničio“ vėjo parko Baltijos jūroje audito išvadas

Valstybės kontrolieriai vertino projektui „Curonian Nord“ skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumą bei teisėtumą, rizikas bei jo poveikį valstybės interesams.
Projekto valstybinio audito siekė „Nemuno aušros“ narių vadovaujamas Seimo Audito komitetas bei Energetikos ir darnios plėtros komisija.
„Ignitis grupė“ anksčiau BNS yra teigusi jog yra pasiruošusi Valstybės kontrolei teikti visą informaciją, atsakyti į klausimus.
Grupės vadovas Darius Maikštėnas yra sakęs, kad bendrovė nesureikšmina politikų siekio audituoti projektą.
„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos užsakymu „Curonian Nord“ patikrinimą atlikusi pasaulinė atsinaujinančios energetikos rinkos tyrimų ir konsultavimo įmonė „Wood Mackenzie“ šį rugsėjį paskelbė, projekto įgyvendinimui numatytu laiku gali kilti iššūkių.
Anot tarptautinių ekspertų, vėlavimo rizikų gali kilti dėl nepalankių sąlygų rinkoje. Be to, pagal projekto įgyvendinimo grafiką Ignitis renewables“ galutinį investicinį sprendimą (angl. FID) ketina priimti dar prieš parengdama galutines geotechnines atskaitas, todėl ekspertai siūlė pailginti laiką tarp šių tyrimų ataskaitų parengimo ir FID.
„Ignitis grupė“ šiemet pripažino, jog Europoje ir Baltijos šalyse vėluojant didelės apimties elektrolizės, arba žaliojo vandenilio projektams bei dėl to sumažėjus galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros pardavimo sutartis, gali kilti sunkumų finansuojant jos vystomą maždaug 3 mlrd. eurų vertės jūrinį vėjo parką.
Todėl 2030 metais dabar numatyta komercinė jo veiklos pradžia gali vėluoti iki penkerių metų.
Be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis grupės“ antrinė įmonė „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“, kuri neseniai iš projekto pasitraukė ir „Ignitis renewables“ perėmė visą jo kontrolę.
