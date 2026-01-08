Šaltiniai: Aivaras Abromavičius parduoda žemės ūkio verslą Ukrainoje

„Agro Region“ per įmonę „Garna Stocholm Holding“ priklauso A. Abromavičiui (53,6 proc. akcijų) ir Peteriui Elamui Hakanssonui (Pėteriui Elamui Hokansonui) (44,28 proc.), remdamasis Ukrainos duomenų sistema „YouControl“ rašo ukrainiečių leidinys.
Anot portalo kalbintų ekspertų, sandoris galėtų siekti 110 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 94 mln. eurų).
Portalo šaltinių teigimu, šalys susitarė dėl pagrindinių sandorio sąlygų, o artimiausiu metu tikimasi Ukrainos antimonopolinio komiteto leidimo.
Vienas šaltinis portalui sakė, kad tai yra antrasis „Kernel“ bandymas įsigyti „Agro-Region“ nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Pirmojo derybų raundo metu šalys nesugebėjo susitarti dėl kainos. Anot šaltinių, sandoris numato visos bendrovės įsigijimą, įskaitant korporacines teises, žemę, techniką ir grūdų sandėliavimo turtą.
Pirmasis apie tai pranešė portalas „Verslo žinios“.
„Agro-Region“ turi 41 tūkst. hektarų žemės. Ji veikia Kyjivo, Černihivo, Žytomiro ir Chmelnyckio srityse.
„Kernel“ eksportas sudaro apie 8 proc. pasaulinio saulėgrąžų aliejaus eksporto, ji tiekia produktus į daugiau nei 60 šalių, teigiama įmonės svetainėje.
A. Abromavičius yra Lietuvos pensijų fondų valdytojos „Goindex“ stebėtojų tarybos narys, rodo Registrų centro duomenys.
