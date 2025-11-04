 „Rheinmetall“ vadovas: investicija į šaudmenų užtaisų gamybą siektų per 400 mln. eurų

„Rheinmetall“ vadovas: investicija į šaudmenų užtaisų gamybą siektų per 400 mln. eurų (Papildyta)

2025-11-04 15:45
Lukas Juozapaitis (BNS)

Vokietijos gynybos pramonės milžinei „Rheinmetall“ ir Ekonomikos inovacijų ministerijai antradienį pasirašius memorandumą dėl 155 mm sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centro Lietuvoje kūrimo, koncerno vadovas sako, kad tai būtų didesnė investicija nei į pradėtą statyti artilerijos šovinių gamyklą Baisogaloje – ji siektų daugiau nei 400 mln. eurų. 

„Tai didesnė investicija nei ši į amunicijos gamybą (Baisogaloje – BNS), įdarbintume ir daugiau žmonių“„– BNS Baisogaloje antradienį sakė Arminas Pappergeris (Papergeris).

„Turėtume investuoti daugiau nei 400 mln. eurų“, – pridūrė jis.

Jis teigė, kad centras būtų svarbus, nes Vakarų šalims trūksta tokių užtaisų ir parako pasiūlos.

„Dėl to ir norime investuoti daugiau Lietuvoje. Čia turėsime amunicijos gamybą, tačiau tai nepadeda, jei yra amunicija, tačiau nėra parako. Todėl ir norime čia investuoti. Tai būtų didesnė investicija“, – aiškino A. Pappergeris.

Pasak jo, užtaisų gamyklą valdytų jungtinė „Rheinmetall“ ir Lietuvos įmonė – tai būtų toks pat modelis, kaip ir gamykla Baisogaloje: 51 proc. jos akcijų priklausytų Vokietijos koncernui.

Paklaustas apie tolesnius žingsnius A. Pappergeris sakė, kad Lietuvos valdžia sprendimus dėl leidimų, jungtinės įmonės priima greitai.

„Kadangi investuojame mes, įprastai investuoja ir valstybės valdoma įmonė. Jei dėl jungtinės įmonės sutarsime sklandžiai, galėsime pradėti“, – BNS teigė „Rheinmetall“ vadovas.

Jis sutiko, jog ir šią gamyklą galėtų valdyti fabriką Baisogaloje valdanti bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“, kurios 51 proc. akcijų valdo „Rheinmetall“, 48 proc. – valstybės valdoma „Epso-G Invest“  ir 1 proc. – Giraitės ginkluotės gamykla.

A. Pappergerio teigimu, naujoje gamykloje būtų pagaminama apie 2 tūkst. parako: „Tokias apimtis matome, tai būtų didelė chemijos gamykla.“

Diskutuos derybinė grupė

Gamyklos Baisogaloje statybų pradžios ceremonijos metu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir „Rheinmetall“ atstovai pasirašė memorandumą, pagal kurį koncernas įsteigtų šaudmenų užtaisų gamybos kompetencijų centrą – jame bus gaminami ir surenkami užtaisai 155 mm artilerijos sviediniams.

E. Grikšas žurnalistams sakė, kad artimiausiu metu darbą pradės prpjekto derybų grupė, kuri memorandumo pagrindu dėlios technines gamyklos detales, pavyzdžiui, galimą vietą, dydį, gamybos pajėgumus.

Anot jo, užtaisų gamykla reikštų, jog Lietuvoje veikti tik dalis šių sviedinių gamybos grandinės: „Tai yra sviedinys ir modulinis užtaisas būtent jam iššauti. Bet dar yra ir sprogdiklis, yra ir kitos dedamosios dalys. Mūsų siekis, žinoma, turėti kuo daugiau investicijų pas mus Lietuvoje.“

Kutūzovas \\..
Į tuščią vietą niekas nešaudo.
0
0
:)))
visa esme ir yra islaikytiniu kompetenciju centras...
1
-1
?
ir kiek mum kainuos tas cechas? kokiu mokesciu laukt?
1
-1
