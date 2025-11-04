Prezidentūra: tai yra pirma kregždė

„Dabar mes kalbame ne tiktai apie šią investiciją, bet ir apie antrą investiciją, kuri galbūt bus artimiausiu metu. Taip pat yra ir daugiau planų“, – Žinių radijui antradienį sakė šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
„Kadangi Europoje gynybos pramonėje pinigų atsiranda vis daugiau, tai atsiranda vis daugiau galimybių prisitraukti gynybos pramonės gamintojus ir į Lietuvą, kadangi tikrai esame sukūrę palankias sąlygas“, – pridūrė jis.
Pasak patarėjo, del antrosios „Rheinmetall“ investicijos „prasidėjo pokalbiai“, dėl investavimo Lietuvoje deramasi ir su keliomis amerikiečių, skandinavų gynybos pramonės įmonėmis.
Jo teigimu, derybos gali pavykti, jeigu Lietuvoje bus pakankamai politinės valios ir finansinių resursų valstybei dalyvauti projektuose.
„Rheinmetall“ gamyklos statybų pradžios ceremonija antradienį rengiama šalia Baisogalos miestelio.
Gamykla bus statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos, joje kasmet planuojama pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių.
D. Matulionis tai pavadino „viena didžiausių Europoje gynybos pramonės įmonės investicijų“.
„Tai yra pirma kregždė, rodanti, kad, kai mes susitelkiame, kai mes sukuriame tinkamas sąlygas, tokie gamintojai pas mus ateina“, – sakė prezidento patarėjas.
BNS rašė, kad „Rheinmetall“ 260–300 mln. eurų preliminarios vertės amunicijos gamyklos projektą įgyvendina kartu su dviem Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla.
Gamyklą statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, gavusi 141 mln. eurų (su PVM) užsakymą. Statybos darbų pabaiga numatyta 2026 metų pabaigoje.
Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas (Chosė Manuelis Fernandezas Bošas) šių metų pradžioje sakė, jog gamykla turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje.
Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.
