„Rheinmetall“ parduos civilinės veiklos padalinius

DAX biržoje kotiruojama grupė teigė, kad derėsis su dviem galimais pirkėjais ir sieks pasirašyti sutartį pirmąjį 2026 m. ketvirtį. Derybos su suinteresuotomis šalimis vyksta nuo balandžio mėnesio, pridūrė ji.
Parduoti numatyta grupės dalis daugiausia apima komponentus ir sistemas automobilių pramonei bei energetikos sektoriui. „Rheinmetall“ teigė, kad jos „Power Systems“ padalinys ir susiję ūkiniai vienetai bus atskirti nuo grupės apskaitos tikslais ir pateikiami kaip nutraukta veikla, todėl ji taip pat pakoregavo savo prognozes.
Dėl to tikimasi, kad pajamos iš tęsiamos veiklos šiais metais išaugs 30–35 proc., palyginti su 7,7 mlrd. eurų pajamomis, gautomis praėjusiais metais.
Generalinis direktorius Arminas Pappergeris sakė, kad tikisi, jog veiklos pelningumas bus 18,5-19 proc., palyginti su 18 proc. pernai.
Anksčiau „Rheinmetall“ prognozavo, kad bendrų grupės pardavimų augimas sieks nuo 25 iki 30 proc., o veiklos pelningumas bus apie 15,5 proc.
