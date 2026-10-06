„Revu Clinic“ suvienodinus nuolaidas, tarnyba nutraukė tyrimą dėl botulino injekcijų kainų

Tarnyba tyrimą pradėjo sulaukusi informacijos, kad botulino injekcijos vyrams šioje klinikoje kainuoja brangiau, o speciali nuolaida šioms procedūroms buvo taikoma tik naujoms klientėms moterims.
Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pažymėjo, kad skirtingų įkainių taikymas už tas pačias ar vienodos vertės paslaugas yra draudžiamas, dėl to gali būti nustatyta diskriminacija lyties pagrindu. Jos vertinimu, nuolaidų suteikimas vien pagal lytį taip pat gali būti laikomas lygių galimybių pažeidimu.
Tarnybai keipusis į kliniką, jos atstovai paaiškino, kad dėl didesnės raumenų masės ir aktyvumo vyrams reikia suleisti didesnį botulino toksino kiekį, o tai esą išaugina procedūros kainą.
„Kainų skirtumą lemia objektyvūs medicininiai ir ekonominiai veiksniai, tiesiogiai susiję su paslaugos suteikimo savikaina“, – nurodė klinika.
Komentuodama nuolaidas, skirtas tik moterims, „Revu Clinic“ teigė, kad jos buvo nukreiptos į pagrindinę vartotojų auditoriją, o vyrams esą apribojimų naudotis paslaugomis nebuvo.
Visgi įvertinusi viešai paskelbtą akcijos formuluotę, klinika analogišką akciją pradėjo taikyti ir vyrams.
Klinikai pašalinus galimus lygių galimybių pažeidimus, tarnyba tyrimą dėl diskriminacijos nutraukė. Įstaigai taip pat rekomenduota rekomenduota iš naujo įvertinti kainodarą ir užtikrinti, kad kainų skirtumai būtų pagrįsti pagal realius paslaugų kaštus.
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