„Rail Baltica“ projektui skirtas papildomas finansavimas – pažangą aptarė su CINEA atstovais

Spalį taip pat įvyko CINEA ir projekto įgyvendintojų susitikimas, kuriame aptarta europinės vėžės geležinkelio plėtra Lietuvoje. Akcentuota, kad pasitelkiant 2014–2020 m. ES investicijas, projektas reikšmingai pažengė į priekį – Jonavos rajone kyla geležinkelio sankasa ir inžineriniai statiniai.
„Rail Baltica“ statybos Lietuvoje užtikrintai juda pirmyn – šalyje jau klojami pirmieji europiniai bėgiai, netrukus fiziniai darbai tarp Kauno ir Panevėžio apims 114 km ruožą. Glaudžiai bendradarbiaudami su partneriais Europoje, aktyviai ruošiamės ir kitiems svarbiems darbams būsimame ES finansavimo periode. Mūsų tikslas išlieka tvirtas ir nepakitęs – dar labiau didinti „Rail Baltica“ statybų tempą ir stiprinti susisiekimą bei karinį mobilumą su Europa“, – pažymėjo Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas.
LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko teigimu, simboliška, kad finansavimo sutartis pasirašyta CINEA atstovams lankant „Rail Baltica“ statybų vietas Lietuvoje. „Turėjome galimybę parodyti, kad „Rail Baltica“ projektas Lietuvoje – įgavęs pagreitį. Tai akivaizdu tiek iš projektavimo, tiek iš statybos darbų pažangos. Susitikimas su CINEA – puiki proga pademonstruoti pasiektą progresą ir aptarti tolesnius žingsnius su mūsų partneriais Europoje“, – sakė E. Lazauskas.
Apžvelgė pažangą Lietuvoje
Susitikimo su CINEA metu apžvelgta projekto pažanga Lietuvoje. Investuojant 2014–2020 m. ES lėšas ruožuose nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos buvo patvirtinti projektiniai sprendiniai, atlikti archeologiniai ir sprogmenų paieškos tyrimai. Prioritetiniuose ruožuose taip pat įgyvendinti sankasos ir inžinerinių statinių statybos darbai.
Šveicarija–Žeimiai–Šėta ruože beveik baigta 27,7 km sankasos su reikalingais inžineriniais statiniais įrengimas. Šiame ruože taip pat nutiesta 32 km vietinės reikšmės jungiamųjų kelių ir susijusios infrastruktūros palei „Rail Baltica“ geležinkelio koridorių. Vykdoma tilto per Nerį statyba ir 8,8 km bėgių tiesimo.
Kartu pažymėta, kad jau atlikti teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo darbai ruožuose nuo Lenkijos sienos iki Kauno bei Kauno geležinkelio mazge. Pradėti žemės išpirkimo procesai įvairiuose ruožuose, įskaitant Kauno mazgą ir ruožą tarp Lietuvos bei Lenkijos sienos ir Kauno, vyksta projektavimo darbai.
Finansavimas – pagrindinės linijos statybai
Strateginiam projektui skirtos papildomos lėšos ir toliau bus naudojamos prioritetinių ruožų Lenkijos–Lietuvos ir Lietuvos–Latvijos valstybių siena plėtrai, įskaitant statybą, projektavimą ir žemių išpirkimą.
Iki šiol Lietuva yra užsitikrinusi apie 1,6 mlrd. Eur „Rail Baltica“ projektui. Iki 85 proc. yra finansuojama ES lėšomis iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, likusi dalis padengiama Lietuvos valstybės lėšomis. CEF Transporto programa remia ES transporto infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą visoje Europoje.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.
