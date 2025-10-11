Brandžiausioje „Rail Baltica“ atkarpoje pradėta tiesti pirmuosius bėgius

„Geležinkelio statyba pereina nuo planavimo iki realių darbų – nuo vizijos iki bėgių paklojimo. „Rail Baltica“ – ne tik modernus transporto projektas, bet ir viso Baltijos regiono saugumo garantas. Kiekvienas europinio geležinkelio bėgis sustiprins mūsų šalies ir Europos Sąjungos rytinės sienos saugumą, užtikrins, kad Lietuvos žmonės turėtų greitą ir patogų susisiekimą su Vakarų Europa“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Geležinkelio bėgiai bus sujungiami ir tiesinami specialia technologija, kad atitiktų tarptautinius „Rail Baltica“ geležinkelio statybai taikomus standartus. Vieno bėgio ilgis – 25 metrai, viso „LTG Infra“ 2024 m. šiems darbams įsigijo 86 200 tonų skaldos, 29 500 vienetų gelžbetoninių pabėgių ir 42 kilometrus bėgių.
„Teritorijų planavimas, projektavimas, pasirengimas projekto įgyvendinimui užima didelę dalį. O statyba, kaip bėgių tiesimas, yra greitai vykdomas procesas. Šiuo metu mums svarbiausia išlaikyti pernai įgautą progresą bei statybos tempą“, – teigė LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
„Rail Baltica“ projektą įgyvendinanti grupės įmonė „LTG Infra“ pabrėžia, kad investicijos į infrastruktūrą valstybei atneša apskaičiuojamą naudą. Tai rodo atliktos studijos rezultatai.
„1 investuotas euras valstybei atneša ne mažiau nei 2 eurų grąžą. Tai – tvarus būdas investuoti į ekonomiką, kadangi ilgalaikės naudos apčiuopiamos ne tik bendrai visuomenės nariams, bet ir ekonomikai, darbo vietų kūrimui, turizmui ir kitoms verslo sritims. Šiuo metu esame patenkinti rangovų ir subrangovų progresu visame 77 km statybų ruože – šie darbai vis labiau matomi“, – teigė „LTG Infra“ generalinis direktorius Vytis Žalimas.
Viršutinės kelio konstrukcijos įrengimo (bėgių statybos) „Rail Baltica“ ruože Šveicarija–Žeimiai konkursą viešojo pirkimo būdu laimėjo ir rangos darbų sutartį su „LTG Infra“ pasirašė jungtinės veiklos partneriai „Leonhard Weiss GmbH & Co. KG“ iš Vokietijos ir „Leonhard Weiss OÜ“ iš Estijos. Sutarties vertė siekia 16,8 mln. Eur (su PVM).
Po viršutinės kelio konstrukcijos statybos bus elektrifikuojama greitojo geležinkelio vėžė. Tam trys Baltijos šalys ir bendra trijų Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ su rangovu „COBELEC Rail Baltica“ rugsėjį pasirašė didžiausią Baltijos šalių sutartį, kurios vertė – 2,14 mlrd. Eur (su PVM).
Šiuo metu atliekami tiek elektrifikacijos posistemės projektavimo darbai, tiek vėžės Lietuvos ir Lenkijos siena–Kaunas vėžės projektavimas, o statyba Lietuvoje vykdoma 77 km atkarpoje tarp Kauno ir Panevėžio. Artimiausiu metu statybų ruožas Lietuvoje bus išplėstas iki 114 km.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.
Naujausi komentarai