„Rail Baltica“ įgyvendino tikslą statybas išplėsti iki 114 km ruožo: pasirašytos naujos sutartys

24,4 km geležinkelio sankasos su inžineriniais statiniais ruože Ramygala–Berčiūnai pastatys AB „Kauno tiltai“. Dar 12,3 km geležinkelio sankasos su inžineriniais statiniais ruože Berčiūnai–Joniškėlis pastatys AB HISK. Šių sutarčių bendra vertė – 375,8 mln. Eur (su PVM).
Per metus keturgubai išaugusį statybų progresą Susisiekimo ministerija ir LTG grupė nusprendė pažymėti simboliniu kelrodžiu, kuris artimiausiu metu bus įkastas netoli Panevėžio.
„Kelrodis – tai priminimas, kad darbai neturi sustoti, o šis projektas – daugiau nei plienas: tai kelias į patogesnį ir dar greitesnį susisiekimą su kaimynais. Kartu tai ir strateginė jungtis, stiprinanti mūsų šalies saugumą bei rytines Europos Sąjungos sienas. Pasiekę šių metų tikslus, išlaikykime tempą – tegul jau greitai šį kelrodį pasiekia statybų technika, o greitieji traukiniai iki 2030 metų sujungia Europą vakarietiškais bėgiais“ – sakė ministras J. Taminskas.
LTG grupės vadovo E. Lazausko teigimu, šiemet pasirašyta „Rail Baltica“ sutarčių už daugiau nei 800 mln. Eur (su PVM). Šios investicijos bus nukreiptos į „Rail Baltica“ projektą ir grįš į šalies ekonomiką.
„LTG Infra“ sėkmingai įgyvendino metų tikslą išplėsti statybas. Tai reiškia, kad šiais metais investuosime dvigubai daugiau europinių lėšų nei pernai, o ateinančiais metais numatome tolimesnį augimą, nes statybos tarp Kauno ir Panevėžio vyks dar intensyviau“, – teigė E. Lazauskas.
„Kauno tiltai“ – naujas rangovas
Viso projektą įgyvendinančios institucijos su bendra Baltijos šalių įmone „RB Rail AS“ turi sudariusios daugiau nei 200 sutarčių su partneriais iš daugiau nei 20 pasaulio šalių.
„Statyboms progresuojant, prisijungia ir naujų rangovų. Glaudžiai bendraujame su įmonėmis keldami sau tikslą, kad statybų progresas nuosekliai augtų, o sutarčių įgyvendinimo terminas būtų kuo trumpesnis“, – sakė „LTG Infra“ generalinis direktorius Vytis Žalimas.
Pasak „Kauno tiltų“ generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, sukaupta ilgametė įmonės patirtis leis efektyviai įgyvendinti darbus.
„Paties projekto apimtis nuteikia ambicingiems sprendimams ir sparčiam statybų tempui. Būdami Lenkijos valstybinių geležinkelių įmonių grupės dalis, jaučiamės pasirengę naujajam iššūkiui: techninis indėlis ir tarptautinė patirtis suteikia papildomų kompetencijų užtikrinant projekto kokybę ir valdymo sprendimus“, – kalbėjo A. Rusevičius.
Be greitojo geležinkelio sankasos „Kauno tiltai“ pastatys 8 geležinkelio tiltus, 3 geležinkelio viadukus, 2 gyvūnų praginas ir žaliąjį tiltą, rekonstruos 4 valstybinių kelių atkarpas. Tai – didžiausios apimties sankasos rangos darbų sutartis iki šiol, jos vertė – 248,9 Eur (su PVM).
Laimėjo tris konkursus
Šiemet HISK laimėjo tris rangos darbų konkursus, kurie buvo skelbti viešųjų pirkimų būdu. Rangovas pasirašė sutartis dėl darbų 12,1 km ruože Šėta–Ramygala, 8,5 km ruože tarp Kauno (Palemono) ir Šveicarijos, dabar – sutartį dėl darbų dar 12,3 km.
„Tai, kad HISK patikėta įgyvendinti jau tris „Rail Baltica“ ruožus, yra mūsų komandos nusiteikimo ir profesionalumo rezultatas žiūrint į strateginį Lietuvos projektą. Toliau intensyviai ruošiamės ir planuojame užtikrinti sklandžią projekto eigą bei kurti ilgalaikę vertę Lietuvai ir visam Baltijos regionui“, – sakė HISK generalinis direktorius Robertas Ziminskis.
Naujausiame ruože HISK be sankasos pastatys 3 geležinkelio viadukus, 1 tiltą, 19 pralaidų ir praginų gyvūnams, daugiau nei 1 km triukšmo užtvarų, atliks 2 valstybinės reikšmės kelių kapitalinį remontą.
Lietuvoje taip pat projektuojamas ruožas Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena–Kaunas (Jiesia). Darbų vykdymas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžetų.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
